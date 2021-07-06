Sabiha Gökçen Havalimanı rekor kırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 6 aylık toplam yolcu sayısı 8 milyon 857 bin 254 olarak gerçekleşti. Yılın 6 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 6.2 milyon iç hat, 2.6 milyon da dış hat yolcusu geçiş yaptı. Haziran ayında bu dağılım, 1 milyon 573 bin 680 iç hat, 631 bin 481 dış hat yolcusu olarak gerçekleşti.

Bu rakamlara göre ilk 6 ayda toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarken, iç hat yolcu sayısındaki artış ise yüzde 30 oldu. Haziran ayı uçuş sayısında da rekora imza atıldı. Geçen ay toplam 15 bin 615 uçuş gerçekleşirken, ilk 6 ayda ise 66 bin 409 uçuş yapıldı.

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