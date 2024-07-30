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Sabiha Gökçen çalışanlarına yüzde 25 zam

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#Sabiha Gökçen Havalimanı#Maaş#Zam
Sabiha Gökçen çalışanlarına yüzde 25 zam
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 12:14

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) çalışanlarına yüzde 25 ara zam yaptı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı İSG'nin işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), çalışanların maaşlarına Temmuz 2024 itibariyle yüzde 25 oranında ara zam yapıldığını duyurdu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, çalışanlarla bir araya gelerek zam kararını paylaştı.

Ara zam kararı, çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırma çabasının bir parçası olarak ekonomik koşullara uyum sağlama, çalışanlarının yaşam standartlarını koruma amacıyla hayata geçirildi.

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#Sabiha Gökçen Havalimanı#Maaş#Zam

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