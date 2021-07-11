Sabancı’dan 152 milyon dolarlık satın alma

Çimsa’dan yapılan açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Burak Orhun, söz konusu yatırımın Sabancı Topluluğu’nun son yıllarda yaptığı en büyük uluslararası satın almalardan biri olduğunu dile getirdi. Orhun, “Yapı Malzemeleri Grubu olarak Çimsa markası ile attığımız bu adımla uluslararası yatırım ağımızı Bunol ile taçlandırmış ve Türkiye’deki liderlik konumumuzu global arenaya taşımış oluyoruz. Avrupa’nın teknolojik olarak en gelişmiş beyaz çimento fabrikasının devralma sürecini büyük bir kararlılıkla yürüttük ve tamamladık. Bu büyüme taahhütlerimizden biriydi. Yerine getirdik. Böylece dünya liginde 3’üncü sıradan 2’nciliğe yükselerek öncü oyunculardan biri olma pozisyonumuzu daha da güçlendirmiş olduk” ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Çimsa Genel Müdürü Umut Zenar ise İspanya’daki yatırımla ilgili şunları kaydetti: “Sabancı Holding ve Çimsa’nın, uluslararası gücü ve vizyonundan yola çıkarak çimento sektöründe küresel alanda faaliyet gösterdiğimiz her yerde, her zaman sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalıştık, çalışıyoruz. Doğduğu topraklarda en büyük gri çimento üreticilerinden biri olan şirketimiz, dünya beyaz çimento sektörünün önde gelen oyuncularından biridir. Cimsa Sabancı Cement BV olarak Çimsa markası altında Bunol Fabrikası’nın devralma sürecini tamamlamaktan ve markamızı dünyanın bir numaralı beyaz çimento üreticisi yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bunol Fabrikası’nın üretim ve dağıtım ağına eklenmesiyle Çimsa markası, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Amerika’da ihracat ağını güçlendirecek ve etki alanını artıracaktır.”

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