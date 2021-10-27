Sabancı Topluluğu, Atatürk’ü çalışarak anıyor

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29 Ekim’de, 60 binden fazla çalışan ve paydaşıyla “Sabancı Cumhuriyet Seferberliği”ni başlatan Sabancı Topluluğu, cumhuriyet coşkusunu Adana’dan başlayarak Türkiye’nin pek çok iline yayacak.

Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşecek seferberlikte, fidan dikiminden toprak canlandırmaya; çevre temizliğinden biyoçeşitliliği desteklemeye ve okul yenilemeye kadar pek çok çevre etkinliği düzenlenecek.

Seferberlik, Sabancı Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 10 ilde gerçekleştirilecek.

29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında, 13 gün boyunca, sahalarda olacak olan Sabancı Topluluğu gönüllüleri Ulu önder Atatürk’ü çalışarak anacak.

Topluluk seferberlikle son dönemde ülkemizde yaşanan çevre felaketlerinin yaralarının sarılmasına ve gönüllülük konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ne ilişkin detaylar, Sabancı Topluluğu’nun kurulduğu Adana’da, Temmuz ayında ilk yangınların başladığı Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Köyü’nde Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper sözcülüğünde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

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Toplantı sonrası Cenk Alper, Sabancı Topluluk yöneticileri ve yüzlerce Sabancı Gönüllüsü’yle birlikte yangında kül olan yerleri yeniden yeşertmek için fidan dikti, toprak canlandırma çalışması yaptı.

CENK ALPER: “İLK GÜNDEN BU YANA SAHADA, VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLDUK”

Yaz aylarında yaşanan çevre felaketlerinin yaralarının sarılması için ilk günden bu yana sahada çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Cenk Alper: “Sabancı Topluluğu olarak kurulduğumuz günden itibaren hep sahada, hep insanımızın yanındaydık. Şimdi tüm çalışanlarımızla birlikte eş zamanlı olarak sahalardayız, bu topraklara sahip çıkıyoruz. Hacı Ömer Sabancı’nın bundan 96 yıl önce, bu Topluluğun tohumlarını atarken söylediği gibi; ‘Bu topraklardan kazandığımızı bu toprakların insanıyla paylaşmak’ en büyük ilkemiz, önceliğimiz” dedi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıl dönümünde böyle bir projeyi hayata geçirmekten dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Cenk Alper, “Bu sene Cumhuriyet’i kutlamak için elimize bayrağımızın yanı sıra, kazma, kürek, kovan ve fidan da alıyoruz. Tüm Sabancı Gönüllüleri olarak 29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında sahada olacağız. Bu seferberliğin; Cumhuriyet’i kutlamanın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını, emanetini yüceltmenin en iyi yolu olacağını düşündük. Çünkü biliyoruz ki; Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değildir. Cumhuriyet, çağdaşlaşma yolculuğundan şaşmamaktır. Cumhuriyet, bu toprakların kıymetini bilmektir. Bu memleketteki her bir ağaca, her bir damla suya, havasına sahip çıkmaktır. Varlığını bu topraklara borçlu olmaktır. 10 Kasım’da da seferberlik boyunca yaptığımız tüm gönüllü çalışmalarımızı Ata’mıza armağan ederek, O’nu tam da istediği gibi, çok çalışarak anacağız” şeklinde konuştu.

İyilik yapmanın, iyiliği yaymanın, gönüllü olmanın, Sabancı Topluluğu açısından önemine değinen Cenk Alper şunları söyledi: “Topluluk çalışanlarımızın, Sabancı Gönüllülerimizin yüzlerinden, bu seferberliği ne kadar sahiplendiklerini, anlamını ne kadar içselleştirdiklerini büyük bir mutlulukla görüyorum. Onlar iyiliği yaydıkça, gücümüz, başarma azmimiz daha da artıyor. Bu topraklarla özdeşleşmiş, değerli ustamız Yaşar Kemal’in dediği gibi: “İnsan dünyada yüreği kadar yer kaplar…” Sabancı Gönüllülerimiz, bizlere bu sözün değerini her fırsatta hatırlatıyor.”