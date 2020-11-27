Sabancı Teknosa’da hisse satış kararı aldı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu, Teknosa’da sahip olunan yüzde 60.28’lik hissesinin yüzde 10’luk bölümünü İstanbul Borsası’nda halka arz edecek. Böylece hisse oranı yüzde 50.28 düşecek. Satıştan elde edilecek kaynak, Teknosa’da nakit sermaye artışı olarak kullanılacak. Sabancı Holding CFO’su Barış Oran, “Teknoloji hayatın ayrılmaz bir parçası. Teknosa’nın önünde parlak bir gelecek var. Teknosa 1.5 yıl önce başlattığı dönüşümün meyvelerini topluyor. Sabancı Holding de hisse arzı ve sonrasındaki nakit sermaye artışı ile Teknosa’nın gelecekteki büyüme fırsatlarına daha güçlü hazırlanması için adım atıyor. Bu sermaye artırımına yönelik halka arzda hiçbir zaman Sabancı Holding’in Teknosa’daki hisse oranı yüzde 50 + 1 hissenin altına düşmeyecek. Yani Sabancı Holding bugün olduğu gibi Teknosa’nın hakim ve en büyük hissedarı olmaya devam ederken, Teknosa’nın halka açıklık oranı da yükselecek” dedi.

YENİ NORMALİN PERAKENDESİ

Teknosa’nın yükselen grafiğinde yaptığı dijitalleşme yatırımlarının önemine dikkat çeken Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da “Değişen ihtiyaçlara hızlı cevap vermek, e-ticarette ve çoklu kanalda güçlü olmak, kapsamlı deneyim sunmak, güvenilirlik bunlar çok daha önemli hale gelmeye başladı. Biz Yeni Neslin Teknosa’sı diyerek dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşümde attığımız adımlarla değişime çok hızlı uyum sağladık, müşterilerimize kesintisiz ve iyi hizmet vermeye devam ettik. Yaptığımız öngörülü yatırımların karşılığını bu zor günlerde aldık. Farklı senaryolar karşısında bizi ileriye taşıyacak kritik hamlelere odaklanıyoruz. Dijitalleşme ile ‘yeni normalin perakendesini’ şekillendiriyoruz. Teknoloji bundan sonra da hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam edecek” dedi.