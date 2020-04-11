Sabancı özel ödülü Nicholas Stern’e verildi

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı’nın aramızdan ayrılışının 16. yılında, vasiyeti üzerine verilmeye devam edilen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yılın konusu ‘Ekonomi ve Türkiye’nin Geleceği’ olarak belirlenen ödüllerde, Jüri Özel Ödülü’ne, iklim değişikliğinin dünya ekonomisine etkileri üzerine araştırmaları bulunan London School of Economics (LSE) Profesörü Lord Nicholas Stern layık görüldü. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çok büyük bir sınav verirken, rehberimizin bilim olması gerektiğini bir kez daha görüyoruz” dedi.

BİRLİKTE YENECEĞİZ

Güler Sabancı sözlerine şöyle devam etti: “Her yıl 10 Nisan’da kendisinin değerli hatırasını anmak ve ödülleri sahiplerine takdim etmek üzere düzenlediğimiz törenimizi bu yıl içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar nedeniyle maalesef yapamıyoruz. Merhum Sakıp Bey’in dilinden düşürmediği ve son kitabına da adını verdiği ‘Her şeyin başı sağlık’ sözünün önemini her geçen gün daha iyi anladığımız bir dönemden geçiyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çok büyük bir sınav verirken, tek rehberimizin bilim olması gerektiğini bir kez daha görüyoruz. Bugün ortak akla, bilime ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bireyler sosyal olarak izole olurken; dünyanın tam tersine daha fazla birleşmesi, yakınlaşması ve hep birlikte bu sorunun üstesinden gelmesi gerekiyor. Biz de aynı anlayışla, üniversitemizin imkanlarını seferber ettik. Üniversitemiz bünyesinde geliştirilen çözümler, emeklerine büyük bir şükran borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarımızın günlük çalışmalarını kolaylaştırırken; Kompozit Teknolojileri ve Nanoteknoloji gibi merkezlerimiz altyapılarını aşı, serum ve kit üreticilerine açarak yeni çözümlerin geliştirilmesine destek oluyor. Bilimin ve teknolojinin yolumuzu aydınlatmasıyla, dayanışma ruhu içinde bu zorluğu birlikte yeneceğiz.”