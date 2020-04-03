Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar oldu

Sabancı Holding’de Cenk Alper’in Üst Yönetici (CEO) olarak göreve başlaması sonrası boşalan sanayi grup başkanlığına Brisa Üst Yöneticisi (CEO) Cevdet Alemdar atandı.



Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, Alemdar, 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla sanayi grup başkanlığı görevine başladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Cenk Alper, Alemdar’ın 27 yıldır Sabancı Holding bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduğunu belirterek, "Cevdet Alemdar, Sabancı Holding kültürüne sahip, Topluluk şirketlerimizin çeşitli kademelerinde üstlendiği her sorumluluğu başarı ile sürdüren bir isim. Onun sahip olduğu yerel ve uluslararası deneyimin ve vizyonun Sabancı Topluluğu’nun en güçlü geni olan sanayicilikte gelecek vizyonumuza çok güçlü bir katkı yapacağına

inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Neslin Sabancı vizyonu çerçevesinde oluşturulan stratejide üç seviye bulunduğunu aktaran Alper, şunları kaydetti:



"Bunlardan ilki ana iş kollarımıza odaklanarak komşu iş alanları ve dijital işlerde büyüme ve yenilenmeyi sağlamak. İkincisi, Holding seviyesinde performans yönetimi, stratejik dinamik portföy yönetimi ve Sabancı ekosistemi yönetimi ile değer yaratmak, ve sonuncusu da yetenek ve kültür gelişimi, ileri veri analitiği ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızı güçlendirerek fark yaratmak. Bu stratejileri desteklemek amacı ile Grup Başkanlığı pozisyonlarının sorumluluk alanları komşu sektörleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Bu doğrultuda, Sigorta Grup Başkanlığı, ‘Finansal Hizmetler Grup Başkanlığı’, Çimento Grup Başkanlığı, ‘Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı’, İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı da ‘İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı’ olarak tanımlanmıştır. Enerji, Sanayi Grup Başkanlıklarının iş tanımları komşuluk alanlarını kapsayacak şekilde genişletildi."