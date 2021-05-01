Sabancı Holding grup başkanlıklarına iki yeni atama

Öte yandan, Holding bünyesinde yapılan bir organizasyon değişikliğiyle, Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanlığı ve Sabancı Holding Genel Sekreterlik fonksiyonları, “Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı” çatısı altında birleştirildi. Oluşturulan bu yapı kapsamında, Gökhan Eyigün 12 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak atandı.

Gökhan Eyigün daha önce Sabancı Holding Strateji Grup Başkanlığı’nda direktörlük görevinde bulunmuştu. Eyigün, bu yeni görevinin yanında Sabancı Holding Genel Sekreterliği görevini de yürütmeye devam edecektir.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, yeni görevleri dolayısıyla Orhun ve Eyigün’e başarılar dilerken, “Yapı Malzemeleri Grup Başkanı olarak Burak Orhun’un, Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak ise Gökhan Eyigün’ün Topluluğumuza önemli katkılarda bulunacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.

Burak Orhun Hakkında:



Sn. Burak Orhun, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamış; yüksek lisans derecelerini ise ABD’de George Washington University’de Finans alanında (MsF) ve University of Pennsylvania-Wharton Business School’da İşletme (MBA) alanlarında almıştır. Çalışma hayatına, Mercedes Benz Türk A.Ş.’de Finansal Planlama ve Analiz Uzmanı olarak başlayan Sn. Burak Orhun, ABD’de sırasıyla Thomson Corporation (Reuters), CapitalOne Financial ve CadenceQuest, Inc şirketlerinde Finans Müdürlüğü, Portföy Yönetim Direktörlüğü, Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Sn. Burak Orhun, 2009 -2018 yılları arasında Oyak Grubu’nun tüm şirket alım & satım (M&A) projelerinden sorumlu olarak, Oyak Girişim Danışmanlığı şirketinin Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Eş zamanlı olarak da Oyak Grubu yurtiçi ve yurtdışı kimya ve enerji şirketlerinde üst düzey yöneticilik, murahhas azalık ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2018 yılında Sabancı Topluluğu’na katılan Sn. Burak Orhun, halen Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.







Gökhan Eyigün Hakkında:



Sn. Gökhan Eyigün, 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden derece ile mezun olmuştur. 2002-2004 yılları arasında Rotterdam School of Management’ta MBA programını tamamlamış; ayrıca Harvard Business School’da çeşitli yönetici eğitim programlarına katılmıştır. Kariyerine Arthur Andersen’da başlamış ve ağırlıklı olarak Kurumsal Finansman alanında danışmanlık yapmıştır. Sonrasında, Price Waterhouse Coopers’da Kurumsal Finansman ve M&A Danışmanlığı bölümünün kurulmasında görev alarak yöneticiliğini üstlenmiştir. 2007 yılında Sabancı Topluluğu’na katılan Sn. Gökhan Eyigün, 2007-2018 yılları arasında Sabancı Holding’de Strateji ve İş Geliştirme bölümünde farklı kademelerde yöneticilik yapmıştır. Kendisi, Temmuz 2018 itibariyle Sabancı Holding Genel Sekreterliği ile Exsa, Tursa ve AEO şirketlerimizin Genel Müdürlüğü görevlerini ve 2020 yılından bu yana mevcut sorumluluklarına ilave olarak Temsa Motorlu Araçlar İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

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