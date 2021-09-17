Sabahın erken saatlerinde başlıyor! Alışveriş için Bulgaristan'dan resmen akın ediyorlar

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Turistler alışveriş için kent merkezindeki Ulus (Sosyete) Pazarı'na ilgi gösteriyor. Bulgaristan'ın Filibe şehrinden alış verişe gelen Günay İsmailoğlu, AA muhabirine kışlık alışverişini Edirne'den yaptığını söyledi. Fiyatları uygun bulduklarını belirten İsmailoğlu, "Kazak, mont, hırka, deterjan, un her şeyi aldık. Ne ihtiyacımız varsa her hafta gelip burada alışveriş yapıyoruz. Çok memnunuz." diye konuştu.

Bulgaristan'ın Burgaz şehrinden gelen Gülan Askerov da Edirne'ye sık sık geldiklerini belirterek, "Fiyatlar iyi. Evimizin ne ihtiyacı varsa alıyoruz. İki ayda bir geliyorum pazara." dedi. Daniel Askerov ise kışlık alışveriş yaptıklarını, tekstil ürünü aldıklarını anlatarak, ürünlerin kalitesini de beğendiklerini kaydetti.

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"ALIŞVERİŞ TELAŞI SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLIYOR"

Pazarcı esnafı Sinan Kılıç, Bulgaristan'dan gelen turistlerin Edirne'ye yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Sabahın erken saatlerinde alışveriş telaşının başladığını belirten Kılıç, "Kaliteli ürünler getiriyoruz. Bulgaristan'dan gelenler kış dönemi için kazak, gömlek gibi kıyafetleri daha çok alıyorlar. Ayrıca ev eşyası, zücaciye, perde gibi ürünler de alıyorlar. Fiyatları uygun buluyorlar. Vatandaşımıza fiyat neyse Bulgar turistlere de odur." diye konuştu.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu da komşu ülkelerden gelen ziyaretçilerin pazarı hareketlendirdiğini söyledi. Pazarın uluslararası özelliğe sahip olduğunu belirten Reisoğlu, özellikle cuma günleri Edirne'de alışveriş yoğunluğu yaşandığını kaydetti.