Saat ‘kavgasını’ mahkeme bitirdi

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Söz konusu saatlerin satışını yapmakla suçlanan Savran Holding’in sahibi hakkında mahkeme, beraat kararı verdi. Daniel Wellington avukatları 12 Mart 2019’da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikâyet başvurusunda, tescilli markalarına ait saatlerin taklitlerinin satıldığı öne sürüldü. Şikâyet edilen yer ise Savran Holdig şirketi Savran Pırlanta ve Saat AŞ’nin Sirkeci’deki adresi oldu. Sulh ceza hakimliği aynı gün, anılan iş yeri için arama el koyma kararı verdi.

‘SAATLER SAHTE DEĞİL’

15 Mart günü görevli memurlar, şirketin Sirkeci’deki merkezine gitti. İş yerinde bulunan 4 adet Daniel Wellington marka saat ile, markanın birkaç boş kutusu, tutanakla alındı. Soruşturma aşamasında ifadesi alınan Savran Holding’in sahibi Emre Savran (35) “Yıllardır birçok ünlü saat markasının satışını yapıyoruz. Söz konusu ürünler de orijinal Daniel Wellington. Bu ürünleri de ithal ettik. Faturalar ve ödeme dekontları elimizde” dedi. Soruşturmayı yürüten savcılık, söz konusu saatlerin sahte olup olmadığının tespiti için bilirkişi raporu talep etti. Hazırlanan raporda, alınan 4 saat için de ‘taklit ürün’ denildi. Savcılık, Savran Holding’in sahibi Emre Savran hakkında dava açtı. ‘Başkasına ait markanın satışını yapmakla’ suçlanan Savran’ın 1 yıldan 3 yıla hapsi istendi.

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‘TEK RAPOR YETERSİZ’

Hazırlanan iddianame sonrası yargılamayı İstanbul 1. Fikrî ve Sinaî Haklar Ceza Mahkemesi yaptı. Daniel Wellington avukatları, yargılama aşamasında taleplerini yineledi. Mahkeme, hüküm kurulması için yeni bir bilirkişi raporu talep etti. Üç kişilik bilirkişi heyeti hazırladıkları raporu mahkemeye sundu. Raporda, ‘marka hakkına tecavüz söz konusu değil’ denilerek saatlerin orijinal olduğu kaydedildi. Şirket avukatları, tek raporla hüküm kurulmasının eksik olacağı görüşünü belirtti. Mahkeme, yapılan yargılama sonrası kararını verdi. Mahkeme, Emre Savran’ın beraatine karar verdi. Atılı suçların oluşmadığına işaret eden mahkeme, adli emanetteki saatlerin de Emre Savran’a iadesine karar verdi.