Saat başı hızlı tren

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul-Ankara arasında büyük ilgi gören YHT seferleri için saat başı tren kaldırma niyetinde olduklarını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, önceki gün basın mensuplarına verdiği iftarın ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Ankara arasında büyük ilgi gören ve günde 9 sefer yapılan yüksek hızlı tren (YHT) sefer sayısını artırıp artırmayacakları sorusuna, “Yılın ortasından itibaren her saat başında tren kaldırma niyetimiz var. Ayrıca bu hatta yapımı devam eden Bilecik tünellerinin bitmesinin ardından, ki 2023 sonu gibi tamamlanmasını planlıyoruz, iki kent arasındaki seyahat süresi 45 dakika daha kısalacak ve 3 saat 15 dakikaya inecek” yanıtını verdi.

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Karaismailoğlu, Ankara-İzmir YHT projesi için de İngiltere’de sağlanan 2.1 milyar Euro finansmanla tasfiye edilen bölümlerin inşasına başlandığını, 2024 yıl sonu itibarıyla ulaşımın başlamasını planladıklarını söyledi.

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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da bakanlık tarafından yürütülen metro projelerinin yaz aylarında açılmaya başlanacağını belirterek, “İlk Kağıthane-Havalimanı Metro Hattı ile başlıyoruz açmaya; peşinden Kadıköy-Kartal-Pendik bağlantısını Sabiha Gökçen’e kadar uzatacağız. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne yönelik 6.5 kilometre metro hattını da ağustos ayı itibarıyla bitirmeyi hedefledik.

Belediyenin sorumluluğunda olan 100 kilometrelik metro hattının da bir an önce bitmesi gerekiyor. Çünkü bunlar beraber planlanmış ve birbirini tamamlayan projelerdir. O yüzden o tarafı da teşvik ediyoruz ki bir an önce bu projeler bitsin” dedi.

24 YIL ÇALIŞTIM



Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacağı iddialarının sorulmasına üzerine, “Şu anda bakanım. İBB’de 24 yıl çalıştım, en son İstanbul’un ulaşım altyapısını iyi bilen, bunu planlamış birisi olarak, bana tüm Türkiye’ye hizmet etme görevi verildi; bunun kutsallığını ve fırsatının farkında olarak canla başla çalışıyorum” dedi.



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KANAL İSTANBUL YARIŞI



Kanal İstanbul uzun soluklu, yıllara sari, maliyeti çok yüksek bir proje” diyen Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi: “Projeyi genel bütçeye yük olmadan yapmak için finansal modeller üzerinde çalışmamız devam ediyor. Kanal İstanbul’u inşa edebilecek yerli güçlü firmalar olduğu gibi dünyanın büyük altyapı firmaları da proje konusunda birbiriyle yarışıyor” diye konuştu.

UKRAYNA'DA 22 GEMİMİZ VAR



Ukrayna sahillerinde bekleyen ayçiçek yağı, buğday ve demir yüklü gemiler bulunduğunu, Rusya hakimiyetindeki bölgelerden gemi gelişlerinde sorunun büyük oranda bitmesine rağmen Ukrayna’daki gemilerin gelemediğini belirten Karaismailoğlu, güvenle gelmeleri için çalıştıklarını söyledi. “Ukrayna’nın Karadeniz’deki sahilinde bekleyen 22 tane gemimiz var. Ukrayna Büyükelçisi ile istişare yaptık. O gemileri oradan almamız gerekiyor. Başlarda 200’ün üzerinde mürettebat vardı.

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Bunların bir kısmını tahliye ettik. Şimdi 90 tane daha mürettebat var ama onlar gemiyi terk etmek istemiyorlar. Gemi sahipleri de tedirgin. Her iki tarafla görüşmelerimiz devam ediyor. Başka ülkelerin de gemileri var” diyen Karaismailoğlu, Ukrayna ve Rusya’ya gemi gidişinin azalmasıyla kara ulaştırmaya ilave yük geldiğini belirtti. Karaismailoğlu, ihracat artışı kaynaklı kara taşımacılığına talep artmışken üzerine savaşın getirdiği ilave taleple Gürcistan sınırındaki kuyrukların oluştuğunu söyledi.

Gürcistan sınırında binin üzerinde TIR’ın beklediğini kaydeden Karaismailoğlu, geçişlerin hızlandırılması için görüşeceklerini ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz’deki serseri mayınların gemiler için endişe kaynağı olduğunu, denizden ve havadan bunlara ilişkin gözlemin sürdüğünü belirtti.

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TÜNELLE 22 MİLYON TASARRUF

Antalya ulaşımını rahatlatacak Phaselis Tüneli, bugün açılıyor. Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, “Antalya’yı Ege’ye ve İç Anadolu’ya bağlayan Doğu-Batı aksı konumundaki Akdeniz Sahil Yolu’nun batı kesiminde yer alan tünel, bin 292 metre uzunluğunda çift tüpten oluşuyor. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya ilinin batısında bulunan Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelere erişim kolaylığı sağlandı.

Ayrıca, bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürünlerin iç ve dış piyasalara konforlu ve kısa sürede taşınması imkanı tesis edildi. Güzergâhta 1.9 kilometre; seyahat süresinde ise 5 dakika kısalma sağlayan tünel ile zamandan 11.1 milyon TL, akaryakıttan 8.9 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 20 milyon TL tasarruf edilecek, karbon emisyonu bin 842 ton azaltılacak” denildi.

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FİBER KABLODA ORTAK KULLANIM

Varlık Fonu’nun Türk Telekom’u almasıyla uzun süredir tartışılan fiber kablo altyapısının ortak kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna ise Karaismailoğlu, “Varlık Fonu Türk Telekom’u aldıktan sonra ortak fiber altyapı şirketi şimdi daha kolay hale geldi” dedi.

Ortak şirketin oluşumunda, firmaların mevcut fiber altyapısına göre ya da şirket kurularak eşit hissedarlık gibi formüllerden hangisinin tercih edileceği sorusuna da Karaismailoğlu, tüm alternatifleri çalıştıkları yanıtını verdi. Bakan Karaismailoğlu, Varlık Fonunun Turkcell ve Türk Telekom hisselerine sahip olmasının rekabet açısından eleştirildiğinin anımsatılması üzerine de “O konuda bir şey yapacağız” diye konuştu.