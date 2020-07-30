Saadet zincirinde ‘rota’ şaşmış

Van İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli bazı askerlerin başlattığı ‘Forex furyası’ kısa zamanda 10’a yakın kışlaya yayıldı. Hürriyet’in daha önce gündeme getirdiği olay ile ilgili açılan dava dosyasına giren bilirkişi raporu ise, toplanan milyonlarca liranın nerelere aktarıldığını ortaya koydu. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre uzman çavuş olarak görev yaptığı süreçte para toplama faaliyetine girişen Cem Karataş’ın ünü kısa sürede kışladan kışlaya yayıldı. Topladığı paralara aylık yüzde 10 ile yüzde 25 arasında kâr payı vadeden Karataş, banka hesaplarına gelen para miktarı kabardıkça askerlikten ayrıldı.

Cem Karataş

‘AMERİKA BATAR, CEM BATMAZ’

Karataş, askeriyeden ayrılsa da kurduğu sistem gereği, ona bağlı 20 kadar asker bulundukları kışlalarda para toplamaya devam etti. Sisteme para yatırılmasını sağlayan da belli bir komisyon aldı. Topladığı paraları hem Forex’te hem petrol ticaretinde değerlendirdiğini belirten Karataş ise, başlangıçta vaat ettiği kâr paylarını da ödedi. “Amerika batar, Cem batmaz” sözü bir şehir efsanesi gibi yayılsa da kurduğu sistem önce tökezledi, sonrasında tamamen çöktü.

SPK ŞİKÂYETÇİ OLDU

Binlerce kişi, yatırdıkları paranın izini sürerken SPK da şüpheliler hakkında inceleme başlattı. İzinsiz para toplandığı iddiası ile yola çıkan SPK müfettişlerinin hazırladıkları raporlar sonrası, Cem Karataş, Fuat Işık, Sezgin Girgin, Hacı Ali Çavdı gibi lider takımdan kişilerin de olduğu 8 kişi hakkında dava açıldı. Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına sunulan bir bilirkişi raporu, sanıkların topladıkları paraların miktarını ortaya koydu. Rapora göre, 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen 8 sanığın hesabına toplam 190 milyon lira para geldi.

FİRMASINA PARA AKTARDI

Hesabına 174 kişiden 42 milyon 447 bin TL para yatırılan Cem Karataş’ın, 10 aracı kurumdan hesap açtığı belirlendi. Rapora göre, Karataş, hesabına gelen paraların bir kısmı ile Forex işlemi yaptı. Rapora göre Karataş, hesabına gelen paranın 2 milyon 152 bin lirasını ise kendisi ve eşi Ö. Karataş’a ait Rota Asansör isimli şirkete aktardı. Bir diğer eski uzman çavuş Fuat Işık’ın hesabına 2.7 milyon TL, eşi Ö. Işık’ın hesabına ise 7 milyon TL para yatırıldı. Cem Karataş topladığı paralarla kendine bu aracı satın aldı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Hesabına 87 milyon TL para yatırılan Sezgin Girgin ifadesinde “Cem Karataş beni dolandırdı” dedi. Suçlamaların odağındaki Cem Karataş ise, para yatıran kişilere gönderdiği ses kayıtlarında, paraları Forex’te ve petrol ticaretinde batırdığını öne sürdü. Öte yandan, Avukat Çağrı Çetin’in çok sayıda mağdur adına yaptığı savcılık başvurusuna ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.