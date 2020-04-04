S&P'den Almanya'nın notuna teyit

S&P'den yapılan açıklamada, Alman hükumetinin Kovid-19 salgınını kontrol altına almak amacıyla ekonomik faaliyeti sınırlamaya yönelik adımlar attığı ve bunun 2020'de ekonomide resesyona neden olacağı ifade edildi.



Almanya'nın dünyanın en üretken ekonomilerinden biri olmaya devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, ülkenin uzun vadeli "AAA" ve kısa vadeli "A-1 " olan talep edilmemiş (unsolicited) yerel ve döviz cinsinden kredi notlarının teyit edildiğini, görünümünün ise "durağan" olarak belirlendiği kaydedildi.



Açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının bu yıl yüzde 1,9 daralmasının beklendiği, 2021'de ise yüzde 2,6'lık bir toparlanma göstermesinin öngörüldüğü belirtildi.



Almanya'nın kamu maliyesinin, salgının etkilerine müdahaleye yönelik güçlü politikaları sağlamak için iyi bir durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, mali pozisyonunun tahminlerin ötesinde beklenmedik bir şekilde ve önemli ölçüde kötüleşmesi halinde, kredi notunun düşürülebileceği aktarıldı.