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S&P'den Almanya için resesyon uyarısı

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#S&P#Almanya#Kredi Notu
S&Pden Almanya için resesyon uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 06:46

Avrupa'nın sanayi alanında en güçlü ülkesi olan Almanya'ya ilişkin kredi derecelendirme kuruluşu S&P raporunu yayımladı. Almanya'nın notu teyit edilirken ekonomisinin resesyona gittiğine yönelik işaretlerin arttığı da belirtildi.

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Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Almanya'nın kredi notunu teyit etti. Kuruluş, ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem notunun AAA olduğunu, kısa dönem notunun ise A-1+ olduğunu duyurdu.

S&P analistlerinin yaptığı Almanya değerlendirmesinde ülkenin önümüzdeki birkaç ay içinde resesyona doğru ilerlediğini, GSYH'nin 2023 yılında yüzde 0,3 oranında daralma gösterebileceğini belirtti.

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AB, ABD ve Çin gibi ülkelere en fazla ihracatı yapan Almanya'nın bu ülkelerdeki büyüme zayıflaması ve enerji gibi risklerin olduğunu ve bunun da Almanya ekonomisini etkileyebileceğini duyuran S&P "Almanya'nın zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, önemli net dış kreditör konumu, ılımlı kamu açıkları ve borç yükü, yeterli derecelendirme tamponu sağlamaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

 

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#S&P#Almanya#Kredi Notu

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