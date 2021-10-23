S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Öğretmenlerin pandemi sınavı Yüz yüze eğitimde 45 gün raporuÖğretmenlerin pandemi sınavı! Yüz yüze eğitimde 45 gün raporu#Yüz Yüze Eğitim
Fenerbahçede tartışılan adam Vitor Pereira Madem büyük düşünmüyorsun...Fenerbahçe'de tartışılan adam Vitor Pereira! 'Madem büyük düşünmüyorsun...'#Fenerbahçe
Balıkçıların ışık isyanı Balıklar şaşırıyorBalıkçıların ışık isyanı! 'Balıklar şaşırıyor'#Balıkçılar
Biden canlı yayında açıkladı, dünya şokta Beyaz Saray geri adım attı ama...Biden canlı yayında açıkladı, dünya şokta! Beyaz Saray geri adım attı ama...#Joe Biden
Bakan Akardan F-16 açıklaması: Çalışma başlatıldıBakan Akar'dan F-16 açıklaması: Çalışma başlatıldı#Bakan Akar
Kendini Picasso sanan aşçılar her yerde varKendini Picasso sanan aşçılar her yerde var!#Picasso
Putin tatilinde Türkiyeye geliyorlar... Sürpriz turistler'Putin tatili'nde Türkiye'ye geliyorlar... Sürpriz turistler#Turizm
Başkan son rakamları açıkladı İhracatta büyük atakBaşkan son rakamları açıkladı! İhracatta büyük atak#İhracat
Hollandadan geldi Türkiyeden almayı düşünüyor Fiyatı 100 bin euroHollanda'dan geldi Türkiye'den almayı düşünüyor! Fiyatı 100 bin euro#Kapadokya
İstila ettiler Dikkat: Hastanelik olabilirsinizİstila ettiler! Dikkat: Hastanelik olabilirsiniz#Yakıcı Denizanası
Onlar üzerine bomba atıyor, bakın Mehmetçik ne yapıyorOnlar üzerine bomba atıyor, bakın Mehmetçik ne yapıyor#Mehmetçik
Sonbaharın renkli güzelleri: Tabiat parkları... 13 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 17 tabiat parkıSonbaharın renkli güzelleri: Tabiat parkları... 13 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 17 tabiat parkı#Seyahat
Esra Hankulu’nun ölümünde yeni iddiaEsra Hankulu’nun ölümünde yeni iddia#Esra Hankulu
Alec Baldwinden trajik kaza sonrası ilk sözlerAlec Baldwin'den trajik kaza sonrası ilk sözler #Alec Baldwin Yanlışlıkla Görüntü Yönetmenini Öldürdü
Kendimi iyi hissetmek için yaptımKendimi iyi hissetmek için yaptım!#Serap Paköz
HABERLEREkonomi Haberleri

S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

#Standard & Poor's (S&P)#Türkiye Kredi Notu#Ekonomianasayfa
S&P, Türkiyenin kredi notunu teyit etti

S&P, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B ", yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Haberin Devamı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun "B /B", yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-/B" olarak teyit edildiği bildirildi.

Ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan" olarak korunduğu belirtilen açıklamada, ihracattaki güçlü toparlanma ve yurt içi ekonomik faaliyetlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dirençli kalmasıyla bu yıl yüzde 8,6 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, net kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının bu yılın sonunda yüzde 34'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

NOT YÜKSELTİLMESİ DÜŞÜNÜLEBİLİR

Devam eden risklerin Türkiye'nin özel sektörünün esnekliği ve gerektiğinde maliye politikası yanıtı için yer bırakan yönetilebilir net genel kamu borcu stoku ile kısmen dengelendiğine işaret edilen açıklamada, ülkenin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle merkez bankasının net döviz rezervlerinin tahminlerin ötesinde güçlenmesi halinde not yükseltmesinin düşünülebileceği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerin ülkenin çeşitlendirilmiş ekonomisi ve geçmişte dış şoklar ile ülke içi ekonomik sıkıntıları atlatan özel sektörü tarafından desteklenmeye devam ettiği kaydedildi.

Haberin Devamı

SALGININ OLUŞTURDUĞU DOĞRUDAN RİSKLER AZALDI

Türkiye'nin diğer gelişmekte olan piyasalardan daha hızlı toparlandığına dikkat çekilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl büyümeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgının Türkiye ekonomisi için oluşturduğu doğrudan risklerin azaldığı belirtilerek Türkiye'nin mali pozisyonun diğer birçok yükselen piyasa ekonomisiyle karşılaştırıldığında güçlü kalmaya ve ülke kredi notlarını desteklemeye devam ettiği ifade edildi.

BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNLERİ

Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 8,6, 2022'de yüzde 3,3, 2023 ve 2024'te yüzde 3,1'er büyüyeceği öngörüldü.

Ülkedeki işsizlik oranın ise 2021'de yüzde 12,6, 2022'de yüzde 12,2, 2023'te yüzde 11,2 ve 2024'te yüzde 11 olacağı tahmin edildi. Enflasyonun da bu yıl yüzde 17,3, 2022'de 12, 2023'te yüzde 9,5 ve 2024'te yüzde 9,2 olacağı öngörüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Standard & Poor's (S&P)#Türkiye Kredi Notu#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Fenerbahçede tartışılan adam Vitor Pereira Madem büyük düşünmüyorsun...

Fenerbahçe'de tartışılan adam Vitor Pereira! 'Madem büyük düşünmüyorsun...'

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi

Balıkçılar Meclis’te dert yandı: Sahil binaları balıkları yanıltıyor

Balıkçılar Meclis’te dert yandı: Sahil binaları balıkları yanıltıyor

Putin’den Taliban sürprizi: Terör listesinden çıkarılabilir

Putin’den Taliban sürprizi: Terör listesinden çıkarılabilir