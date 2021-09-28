S&P, Türk ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yükseltti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
İçişleri Bakanlığından taksi genelgesi Yolcu almayanlar yandıİçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi! Yolcu almayanlar yandı#İçişleri Bakanlığı
Röportajda duygusal anlar Onu izlerken ağladım, futbol çok abartılıyor...Röportajda duygusal anlar! "Onu izlerken ağladım, futbol çok abartılıyor..."#Meryem Boz
Sosyal medya yıkıldı Aylık 99 bin TL maaş... Açıklama geldiSosyal medya yıkıldı! Aylık 99 bin TL maaş... Açıklama geldi#ABD İstanbul Başkonsolosluğu
Bakan Kocadan yüz yüze eğitim açıklaması 0-17 yaş arası kaç vaka varBakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! 0-17 yaş arası kaç vaka var?#Sağlık Bakanı
Şişlide esnafı 12. kattan atmıştı Mahkemede gözyaşları içinde konuştuŞişli'de esnafı 12. kattan atmıştı! Mahkemede gözyaşları içinde konuştu#Şişli
MİTten müthiş operasyon Suriyede öldürülen en üst düzey isimMİT'ten müthiş operasyon! Suriye'de öldürülen en üst düzey isim#MİT
Akılalmaz görüntüler... İngiltere kaosa teslim olduAkılalmaz görüntüler... İngiltere kaosa teslim oldu#İngiltere
Uzmanlardan şaşırtan sağlık uyarısı 21 yaşında giydiğiniz pantolon artık üzerinize olmuyorsa...Uzmanlardan şaşırtan sağlık uyarısı! '21 yaşında giydiğiniz pantolon artık üzerinize olmuyorsa...'#Tip 2 Diyabet
Bu kadarına pes Doktoru tehdit etti, Bakanlığı arayıp bu soruyu sormuşBu kadarına pes! Doktoru tehdit etti, Bakanlığı arayıp bu soruyu sormuş#Kahramanmaraş
Altının işi zor Uzmanlar değerlendirdi: Yatırımcılar ne yapmalıAltının işi zor! Uzmanlar değerlendirdi: Yatırımcılar ne yapmalı?#Altın Fiyatları
Bu akşam Beşiktaşı bekleyen büyük tehike Dortmund sonrası tersine döndü...Bu akşam Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehike! Dortmund sonrası tersine döndü...#Beşiktaş
Dünya onu Hotel Rwanda filmiyle tanıdı... Gerçek hayatı da filmleri aratmadıDünya onu 'Hotel Rwanda' filmiyle tanıdı... Gerçek hayatı da filmleri aratmadı!#Paul Rusesabagina
Açık evlilik itirafı: Başlarda tek eşliydik, ama öyle gitmediAçık evlilik itirafı: Başlarda tek eşliydik, ama öyle gitmedi#Will Smith
3 yıllık evlilikte karar verildi3 yıllık evlilikte karar verildi!#Bensu Soral
Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derseErdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse#Parlamenter Sistem
HABERLEREkonomi Haberleri

S&P, Türk ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yükseltti

#Türkiye Ekonomisi#Büyüme Tahmini#S&P Global
S&P, Türk ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 8.1 büyüyeceğini tahmin etti. Kurumun bir önceki tahmini yüzde 6.1 seviyesindeydi.

Haberin Devamı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türk ekonomisi için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Türkiye'nin GSYH'sının pandami öncesindeki seviyeyi yüzde 9 aşacağını öngördü.

Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

İlgili Haber:Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

S&P, "Gelişmekte Olan Pilasalar Ekonomik Görünüm 2021 4'ncü Çeyrek" raporunda, aşılamada ilerlemenin ve politika kararlarının büyüme için önemli olmaya devam ettiğini vurularken Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ekonomiler için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,6'dan yüzde 4,8'e çıkardı.

Türkiye ekonomisinden büyük atak Büyüme ve ihracatta rekor üstüne rekor

İlgili Haber:Türkiye ekonomisinden büyük atak! Büyüme ve ihracatta rekor üstüne rekor

S&P'nın 2021 yılı için GSYH büyüme tahmininde ciddi yukarı yönlü revizyon yaptığı gelişmekte olan piyasalar arasında Türkiye öne çıktı.

Türkiye için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6,1'den yüzde 8,6'ya çıkaran S&P, 2022, 2023 ve 2024 yılları için büyüme taminlerini ise yüzde 3,3, 3,1 ve 3,1 olarak korudu.

S&P, beklenenden daha iyi geçen yaz turizm sezonunun Türk ekonomisini ve döviz gelirlerini büyüttüğünü belirtti.

İlgili Haberler:

İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi! Yolcu almayanlar yandıRöportajda duygusal anlar! "Onu izlerken ağladım, futbol çok abartılıyor..."Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! 0-17 yaş arası kaç vaka var?
Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Ekonomisi#Büyüme Tahmini#S&P Global