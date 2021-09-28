S&P, Türk ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yükseltti

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türk ekonomisi için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Türkiye'nin GSYH'sının pandami öncesindeki seviyeyi yüzde 9 aşacağını öngördü.

S&P, "Gelişmekte Olan Pilasalar Ekonomik Görünüm 2021 4'ncü Çeyrek" raporunda, aşılamada ilerlemenin ve politika kararlarının büyüme için önemli olmaya devam ettiğini vurularken Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ekonomiler için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,6'dan yüzde 4,8'e çıkardı.

S&P'nın 2021 yılı için GSYH büyüme tahmininde ciddi yukarı yönlü revizyon yaptığı gelişmekte olan piyasalar arasında Türkiye öne çıktı.

Türkiye için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6,1'den yüzde 8,6'ya çıkaran S&P, 2022, 2023 ve 2024 yılları için büyüme taminlerini ise yüzde 3,3, 3,1 ve 3,1 olarak korudu.

S&P, beklenenden daha iyi geçen yaz turizm sezonunun Türk ekonomisini ve döviz gelirlerini büyüttüğünü belirtti.