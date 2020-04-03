S&P, Japonya'nın kredi notunu ve görünümünü teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Japonya’nın kredi notunu ve not görünümünü teyit etti.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada Japonya’nın “A /A-1” olan kredi notunun ve pozitif not görünümünün teyit edildiği belirtildi.
Açıklamada, koronavirüs salgınının ülkenin mali istikrar sürecini engellemesine rağmen, 1-2 yıllık dönemde sürecin yeniden yoluna girmesinin beklendiği kaydedildi.
S&P açıklamasında görünümün pozitifte tutulmasına gerekçe olarak ise gelecek 1-2 yıllık dönemde kamu borcunun ekonomiye olan oranının azalması yönündeki beklenti gösterildi.
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