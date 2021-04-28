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GeriEkonomi S&P Güney Kore'nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.04.2021 - 15:11 | Son Güncelleme:

S&P Güney Kore'nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti

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S&P Güney Kore'nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Güney Kore’nin kredi notunu ve not görünümü teyit etti.

S&P’den yapılan açıklamada, Güney Kore’nin uzun vadeli “AA” ve kısa vadeli “A-1 ” ülke kredi notlarının ve “durağan” not görünümünün teyit edildiği bildirildi.

2020 yılında yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Güney Kore ekonomisinin 1998 yılından beri ilk kez daraldığı belirtilen açıklamada, ülkenin bütçe açığının bu yıl artmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin bütçe açığının 2023 yılında bütçe fazlasına dönmesinin beklendiği belirtildi. Ülkenin “durağan” kredi notunun, Güney Kore ekonomisinin güçlü büyümesini sürdüreceğine ilişkin beklentiyi yansıttığı ifade edilen açıklamada, bölgesel jeopolitik risklerde ülkenin ekonomik temellerini etkileyebilecek ölçekte bir artış yaşanmasının öngörülmediği kaydedildi.

Açıklamada, Güney Kore ekonomisinin 2021 yılında yüzde 3,6, 2022’de yüzde 3,1, 2023 ve 2024 yıllarında ise yüzde 2,5 seviyesinde büyümesinin öngörüldüğü ifade edildi.

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