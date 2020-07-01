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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 01.07.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

Ryanair büyük işten çıkarmaya hazırlanıyor

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Ryanair büyük işten çıkarmaya hazırlanıyor
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Ryanair, eğer maaş kesintisiyle ilgili uzlaşma sağlanamazsa 3,500 kişiyi işten çıkaracak.

Ryanair , eğer çalışanlarla maaş kesintisi konusunda anlaşamazsa 3,500 civarında kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı. Avrupa'nın düşük fiyatla hizmet sunan en büyük hava yolu şirketi olan Ryanair daha önce de Avrupa'daki ofislerinden 250'den fazla çalışanı işten çıkardığını ve pilotlar ile kabin mürettebatlarının da dahil olduğu 3,000 kişiyi daha işten çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

Şirket CEO'su Michael O'Leary, "En yüksek maaş alan pilotlardan %20, en düşük maaş alan kabin memurlarından ise %5 oranında bir maaş kesintisi yapmak istiyoruz ve eğer bu kesintileri anlaşma yoluyla müzakere edebilirsek, tamamı için olmasa da işten çıkarmaların büyük bir bölümüne mani olabiliriz" dedi.    

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