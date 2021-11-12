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HABERLEREkonomi Haberleri

Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

#Bakan Dönmez#Rüzgar Enerjisi#Elektrik Üretimi
Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 10 Kasım'da rüzgardan elektrik üretiminin 181 bin 249 MWh ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldığını belirtti.

Paylaşımında "Rüzgarın hızına yetişilmiyor!" diyen Bakan Dönmez, "10 Kasım'da rüzgardan elektrik üretimi 181 bin 249 MWh ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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#Bakan Dönmez#Rüzgar Enerjisi#Elektrik Üretimi

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