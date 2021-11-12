Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldığını belirtti.

Paylaşımında "Rüzgarın hızına yetişilmiyor!" diyen Bakan Dönmez, "10 Kasım'da rüzgardan elektrik üretimi 181 bin 249 MWh ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz." ifadelerine yer verdi.