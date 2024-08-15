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Rüzgâra 165 miyon dolarlık finansman

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#Rönesans Holding#Totalenergies#Finansman
Rüzgâra 165 miyon dolarlık finansman
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 07:00

Rönesans Holding ve TotalEnergies ortaklığındaki Rönesans Enerji, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin ihracat kredi garantisi desteğiyle 15 yıl vadeli 165 milyon dolarlık finansman sağladı.

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Rönesans Enerji’nin hayata geçireceği projeler için Alman İhracat Kredi Ajansı (ECA) garantisi ile alınan finansmanda HSBC; Yeşil Kredi Koordinatörü, Koordinasyon ve Yapılandırma Bankası, Finansman Sağlayıcısı, Teminat Temsilcisi ve ECA Destekli Kredi Veren Banka, ING ise ortak düzenleyici ve ECA Destekli Kredi Veren Banka olarak yer aldı. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak konuyla ilgili, “Rönesans Enerji’de hedefimiz 2028 yılına kadar Türkiye’nin Ulusal Enerji Planı’nda belirtilen yeşil enerji yatırımlarının yaklaşık yüzde 7-10’unu gerçekleştirmek. Bu yeni finansman anlaşması, net sıfır emisyon hedefimize ulaşma yolunda önemli bir dönüm noktası olurken, bir yandan da ülkemizin rüzgar enerjisinde hedeflenen yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşmasına da aktif olarak katkıda bulunuyor. Bu yönde ilerleme kaydederek ülkenin fosil yakıtlara olan bağımlılığını ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarını azaltmak için Almanya İhracat Kredi Ajansı (ECA) ve diğer uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz”şeklinde konuştu.

 

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#Rönesans Holding#Totalenergies#Finansman

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