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HaberlerEkonomi HaberleriRüzgar tersine döndü... Bitcoin 20 günün en düşük seviyesine geriledi
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Ekonomi
Reuters-Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 28.02.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

Rüzgar tersine döndü... Bitcoin 20 günün en düşük seviyesine geriledi

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Rüzgar tersine döndü... Bitcoin 20 günün en düşük seviyesine geriledi
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Bitcoin, Pazar günü 8 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. 60 bin dolara yakın seviyesiyle rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, cuma günü kapanıştan bu yana yüzde 3,7 düştü.

Son zamanlarda rekor üstüne rekor kıran Bitcoin hafta içindeki sert düşüş yaşamıştı. Aşağı yönlü ivmesi devam ederken kripto para birimi 20 günün en düşük seviyesini gördü. 

Bitcoin Elon Musk'ın yarattığı ralli sonrası yükselişine devam etmiş birçok kez rekor tazelemişti. 44,569.87 doları gören Bitcoin son hafta yaşadığı düşüşü tazelemiş oldu. 

Bill Gatesten flaş Bitcoin sözleri: Zarar veriyor
Bill Gates'ten flaş Bitcoin sözleri: Zarar veriyor

Kripto para piyasasında Bitcoin fiyatlarındaki düşüş ivmesiyle birlikte son dönemde Borsaların halka arz haberleri de gündeme geldi. Kripto para borsası Coinbase halka arz başvurusu yaparken, halka arz başvurusunda kripto para piyasası ile ilgili dikkat çekici değerlendirmeler yer aldı.

Önemli Bitcoin tahmini Büyük düşüş bekleniyor
Önemli Bitcoin tahmini! Büyük düşüş bekleniyor

400 BİN DOLARLIK TAHMİN

Guggenheim'ın baş yatırım sorumlusu (CIO) Scott Minerd, Bitcoin için kısa vadede düşüş beklese de uzun vadede 400 bin dolarlık bir tahmini var. 2020 sonundaki Bitcoin rekorunda da CIO 400 bin dolarlık tahmini açıklamıştı. Ancak ardından yükselişin devam etmesinin mümkün olmadığını dile getirmişti. 

Bitcoin fiyatı 21 Ocak'ta sert bir düşüş yaşayarak 31 bin dolar bandına kadar geriledi. Bitcoin son 24 saat içerisinde yüzde 7'ye yakın değer kaybetti. 

Bitcoin elektrik canavarı çıktı
Bitcoin elektrik canavarı çıktı!
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