Rüzgâr enerjisinde kurulu güç 10 bin megavatı aştı

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Enerji Bakanı Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, rüzgâr enerjisi sektöründe yerli ve yabancı toplam 231 firmanın faaliyet gösterdiğini belirterek, “İşletme halindeki 355 santralımızda toplamda yıllık 30 teravat saatlik üretim yapıyoruz. Rüzgâr kurulu gücünde Avrupa’da 8’inci, dünyada 13’üncü sıradayız. 10 bin 500 megavata ulaşan rüzgâr enerjisi kurulu gücümüzle bugün elektriğimizin yaklaşık yüzde 10’unu rüzgârdan karşılıyoruz” diye konuştu. Rüzgâr enerjisi yatırımcılarının pandemi döneminde bile yatırımlarına ara vermediğini anlatan Dönmez, “Kurulu gücümüz 2 yıl içerisinde yaklaşık 3 bin megavat daha artarak, bugün 10 bin 500 megavatın üzerine çıktı. Hâlihazırda bin 585 megavat kurulu gücündeki 63 santralımız inşa halinde. Önümüzdeki dönem yeni YEKA yarışmalarımızla birlikte bu sayıyı daha da artıracağız” dedi.

27 NİSAN’A KADAR

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Dönmez, “Önümüzdeki dönem toplam 2 bin megavatlık YEKA RES-3 yarışmamızı gerçekleştireceğiz. Başvuruları 27 Nisan 2022 tarihine kadar alacağız. Yarışmalarımız 75 şehrimizde 20 megavat ile 90 megavat arasında değişen kapasitelerde olacak” dedi. Rüzgâr enerjisi sektöründe yaklaşık 15 bin kişinin istihdam edildiğini anlatan Dönmez, “Sektörümüz, yüzde 65 mertebesinde yerli üretim oranıyla enerji teknolojilerinin yerlileşmesinde başı çeken sektörlerimizden birisi durumunda. Öte yandan, Türkiye bugün 6 kıtada 45 ülkeye rüzgâr enerjisi ekipmanı ihraç ediyor. Firmalarımızın cirolarının yüzde 70-80’lik kısmı ihracat gelirlerinden oluşuyor” dedi. Dönmez, “Milli enerji ve maden politikamızı hayata geçirdiğimiz 2017 yılından bu yana devreye aldığımız 25 bin 58 megavat kurulu gücün yüzde 74.4’ü yani 18 bin 643 megavatlık kısmı yenilenebilir kaynaklardan oluştu. 2020 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücünü en çok artıran dünyada 9’uncu, Avrupa’da 4’üncü ülke olduk. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüz yüzde 54’e yükseldi” diye konuştu.

50 BİN HANEYE ELEKTRİK

Türkiye, 1998 yılında İzmir’in Çeşme ilçesinde kurduğu Germiyan RES’in ardından, son santralını ise ülkenin en doğusunda yer alan 2 bin 900 rakımlı Van’ın Gevaş bölgesinde kurdu. FİBA Grup tarafından kurulan 53.2 megavatlık RES ile 50 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.