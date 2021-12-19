Rüzgâr enerjisinde kurulu güç 10 bin megavatı aştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Tarihe geçecek dava: Lütfü Beyin vasi savaşıTarihe geçecek dava: Lütfü Bey'in vasi savaşı#Lütfü Akçay
Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir Z kuşağı mı gelenekselciler mi Boks ve halter için kritik 18 ay...Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir! Z kuşağı mı gelenekselciler mi? Boks ve halter için kritik 18 ay...#Olimpiyatlar
Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçüke büyük tepki Yalancı dediGalatasaray-Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçük'e büyük tepki! "Yalancı' dedi"#Galatasaray
Son dakika... Tarihi an: Türksat 5B uzaya fırlatıldıSon dakika... Tarihi an: Türksat 5B uzaya fırlatıldı#Türksat5b
İzmir’de maden kazası Şirketten açıklama geldiİzmir’de maden kazası! Şirketten açıklama geldi#İzmir
Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’#Bilal Erdoğan
Derbi öncesi dikkat çeken analiz: İki farklı felsefe...Derbi öncesi dikkat çeken analiz: İki farklı felsefe...#Fenerbahçe
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?#Kennedy Suikastı
Kansere karşı ben kazandım...Kansere karşı ben kazandım...#KANSER
Melis Sezen’in ardından Defne Samyelinin kıyafeti olay oldu Melis Sezen’in ardından Defne Samyeli'nin kıyafeti olay oldu#Melis Sezen
Kirliliğinin yüzde 72’si İstanbul’danKirliliğinin yüzde 72’si İstanbul’dan#Müsilaj
Neredesin KaterynaNeredesin Kateryna#Kateryna Barchukova
Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü Ulus’taki partide yakınlaştıBurcu Özberk ve Serkay Tütüncü Ulus’taki partide yakınlaştı#Burcu Özberk
Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto Taraftarlardan yönetime çağrı...Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto! Taraftarlardan yönetime çağrı...#Galatasaray
Putin çileden çıktı Peş peşe tehditler: Moskova bahsi yükseltiyor...Putin çileden çıktı! Peş peşe tehditler: Moskova bahsi yükseltiyor...#Rusya
HABERLEREkonomi Haberleri

Rüzgâr enerjisinde kurulu güç 10 bin megavatı aştı

#Fatih Dönmez#Rüzgâr Enerjisi Santrali#ÇEŞME
Rüzgâr enerjisinde kurulu güç 10 bin megavatı aştı

Rüzgar enerjisinde kurulu güç 10 bin megavatı aştı. İlk kez 1998 yılında İzmir’in Çeşme ilçesinde kurulan Germiyan Rüzgâr Enerjisi Santralı’nın ardından son santral ülkenin en doğusu olan Van’ın Gevaş ilçesinde kuruldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Rüzgâr enerjisinde ilk adımı 23 yıl önce İzmir’de attık. O santralımız 1.5 megavat gücündeydi ama sembolik anlamı maddi yatırımın çok ötesindeydi. Şimdi sektörümüz yaptığı yatırımlarla 10 bin 500 megavatın üzerine çıktı” dedi.

Haberin Devamı

Enerji Bakanı Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, rüzgâr enerjisi sektöründe yerli ve yabancı toplam 231 firmanın faaliyet gösterdiğini belirterek, “İşletme halindeki 355 santralımızda toplamda yıllık 30 teravat saatlik üretim yapıyoruz. Rüzgâr kurulu gücünde Avrupa’da 8’inci, dünyada 13’üncü sıradayız. 10 bin 500 megavata ulaşan rüzgâr enerjisi kurulu gücümüzle bugün elektriğimizin yaklaşık yüzde 10’unu rüzgârdan karşılıyoruz” diye konuştu. Rüzgâr enerjisi yatırımcılarının pandemi döneminde bile yatırımlarına ara vermediğini anlatan Dönmez, “Kurulu gücümüz 2 yıl içerisinde yaklaşık 3 bin megavat daha artarak, bugün 10 bin 500 megavatın üzerine çıktı. Hâlihazırda bin 585 megavat kurulu gücündeki 63 santralımız inşa halinde. Önümüzdeki dönem yeni YEKA yarışmalarımızla birlikte bu sayıyı daha da artıracağız” dedi.

27 NİSAN’A KADAR

Haberin Devamı

Dönmez, “Önümüzdeki dönem toplam 2 bin megavatlık YEKA RES-3 yarışmamızı gerçekleştireceğiz. Başvuruları 27 Nisan 2022 tarihine kadar alacağız. Yarışmalarımız 75 şehrimizde 20 megavat ile 90 megavat arasında değişen kapasitelerde olacak” dedi. Rüzgâr enerjisi sektöründe yaklaşık 15 bin kişinin istihdam edildiğini anlatan Dönmez, “Sektörümüz, yüzde 65 mertebesinde yerli üretim oranıyla enerji teknolojilerinin yerlileşmesinde başı çeken sektörlerimizden birisi durumunda. Öte yandan, Türkiye bugün 6 kıtada 45 ülkeye rüzgâr enerjisi ekipmanı ihraç ediyor. Firmalarımızın cirolarının yüzde 70-80’lik kısmı ihracat gelirlerinden oluşuyor” dedi. Dönmez, “Milli enerji ve maden politikamızı hayata geçirdiğimiz 2017 yılından bu yana devreye aldığımız 25 bin 58 megavat kurulu gücün yüzde 74.4’ü yani 18 bin 643 megavatlık kısmı yenilenebilir kaynaklardan oluştu. 2020 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücünü en çok artıran dünyada 9’uncu, Avrupa’da 4’üncü ülke olduk. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüz yüzde 54’e yükseldi” diye konuştu.

50 BİN HANEYE ELEKTRİK

Türkiye, 1998 yılında İzmir’in Çeşme ilçesinde kurduğu Germiyan RES’in ardından, son santralını ise ülkenin en doğusunda yer alan 2 bin 900 rakımlı Van’ın Gevaş bölgesinde kurdu. FİBA Grup tarafından kurulan 53.2 megavatlık RES ile 50 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Dönmez#Rüzgâr Enerjisi Santrali#ÇEŞME

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat