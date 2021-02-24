Rüzgâr enerjisinde aylık bazda rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, kurulu güç de bir önceki aya göre 380 megavat artarak 96 bin 271 megavata ulaştı. Kurulu güç içinde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 63.7 olarak açıklandı. Ocakta elektrik üretiminin de yüzde 49.5’i yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.

YÜZDE 10’U GEÇTİ

Ayırıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgârdan elektrik üretiminin tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10’u geçtiğini açıkladı. Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada, “2021’de de rüzgârımız rekorlarla esiyor. Rüzgârdan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10’u geçti. Ocak´ta ürettiğimiz elektriğin yüzde 10.7’sini Anadolu’nun serin rüzgârlarından elde ettik” dedi.