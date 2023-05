Rüya evlerde bir gün 5 bin liradan başlıyor

Haberin Devamı

Cihangir, Moda, Beşiktaş, Bebek, Sarıyer veya Üsküdar... Ne zaman yolumuz düşse adeta bir turist gibi bazı evleri hayranlıkla izleyip, o evlerde yaşamanın kısa hayalini kurarız. Kimi büyük pencere ve balkonuyla kimi eşsiz mimarisi, konumu ve manzarasıyla hep akıllarda kalır. Bu evlerin bazılarında her ne kadar birileri yaşasa da her yıl milyonlarca turisti ağırlayan İstanbul’da evler önemli bir kazanç kapısı haline de dönüşebiliyor. Özellikle güzel bir İstanbul deneyimi yaşamak isteyenler, kalabalık aileler ya da otelde kalmak istemeyenler için dünyanın her destinasyonunda olduğu gibi İstanbul’da da önemli bir alternatif.

MANZARA VE ODA SAYISI

Peki bu evlerde bir gece konaklamanın bedeli ne kadar? Konaklama uygulamalarında İstanbul’dan verilen ilanlarda özellikle Cihangir en gözde noktalardan biri. Semt içerisinde gecelik ev ve oda ücretleri genellikle 1200 liradan başlıyor. Ancak genellikle bu ücretlere sadece oda kiralaması yapılıyor. Eğer manzarası olan, güzel bir mimariye sahip bir yer isterseniz alt limit 3 bin lira oluyor. Ancak içindeki eşyaları, tasarımı, bol odası, büyük pencereleri ve balkonu olan evler için en az 5 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Evlerin ihtişamı arttıkça bu miktar 10 bin lirayı da aşabiliyor.

KÜVETTE BOĞAZ MANZARASI

Galata Kulesi’ni ve İstanbul Boğazı’nı gören açık bir terasta küvetin içine girip manzarayı izlemek ya da arkadaşlarınızla güneşlenmek isterseniz bir gece için sizden 17 bin lira isteniliyor.

Beşiktaş’a doğru gittiğinizde de benzer bir durum var ancak burada daha fazla seçenek söz konusu. Evler çoğunlukla yeni ve bazıları ‘penthouse’ havasında. Lüks denilebilecek daireler 7-8 bin liradan başlıyor. Metrekareler büyüyüp manzaralar güzelleştikçe Beşiktaş’ta gecelik ücretler 20 bin lirayı aşıyor.

23 BİN LİRAYA KÖŞK

Nişantaşı ve Maçka’da da ortalama gecelik ücretler 15-20 bin lira. Rotayı Anadolu yakasına çevirdiğimizde ise hem seçenekler azalıyor hem de ücretler. Kadıköy ve çevresinde günlük olarak kiralanan ve turistleri hedefleyen çok sayıda ilan var ancak kiralık evler genellikle denizden uzak. Lüks sayılabilecek az sayıdaki ilanda ise ücretler 8-10 bin lira bandında seyrediyor.

Ancak Beykoz’daki Beyaz Köşk gecelik ücretiyle İstanbul’un zirvesinde yer alıyor. İlanda, 23 bin 339 liraya burada bir gece konaklamak isteyenleri 5 yatak odasının ve eşsiz bir Boğaz manzarası ile köşk deneyiminin beklediği gösteriliyor.

10 BİN TL’NİN ÜZERİ YABANCIYA

Dünyanın birçok bölgesinde hizmet veren konaklama platformu airbnb, İstanbul’daki kiralık ev ve oda fiyatları hakkında önemli göstergelerden.

Zira uygulama üzerindeki tüm ticari faaliyetler kimlik onayı ile yapılıyor. Ayrıca daha önce o evlerde konaklayan kişilerin deneyimleriyle ilgili düşüncelerini de herkes görebiliyor. Mesela 23 bin liralık köşk ilanı için yapılan yorumlar çoğunlukla yabancılar tarafından yazılmış. Genellikle ilanda verilen bilgilerin doğru olmadığı, altı banyodan sadece birinde sıcak su aktığı, hamamın çalışmadığı, kapıların düzgün kapanmadığı gibi ifadeler kullanılmış. Beşiktaş’ta gecelik 9 bin liraya kiralananBoğaz manzaralı bir rezidans dairesi ise turistleri büyülemiş. Turistler manzara karşısında büyülendiklerini ve herkese tavsiye edeceklerini belirtmiş. Beyoğlu’nda 5 bin liraya kiralanan bir ev için ise yabancılar daha çok fiyat performans odaklı beğenilerini sunmuş.

PAHALI EVLERDE YABANCI YORUMLARI

Turistlerin yorumlarda en fazla değindikleri konu ilanda verilen bilgilerin tutarlı ya da tutarsız olması. Bu konuyu ise ev sahiplerinin onları nasıl ağırladığı ve sorunlara yaklaşımı takip ediyor. Ayrıca 5-10 bin liralık fiyat bandında Türkler tarafından yapılan yorumlar ağırlıklıyken 10 bin liranın üzerine çıkılınca yabancıların yorumları artıyor. Aşırı lüks dairelerde ise Arap turistlerin yorumlarını daha fazla görmek mümkün.

Maçka’da kısmen Boğaz’ı gören ve 8 yatak odasına sahip bu evin gecelik ücreti 19 bin 500 lira.

Beşiktaş’ta Akmerkez’in hemen karşısındaki bu ‘penthouse’ için gecelik 15 bin lira isteniyor.

Galata’da arkadaşlarınızla beraber güzel bir gece geçirmek istiyorsanız bu ev için ise 12 bin lira ödemeniz gerekiyor.

İSTEYENE AİLE, İSTEYENE PARTİ EVİ

Bu evler için verilen ilanların detaylarında ise çoğu zaman ilk vurgu evlerin sahip olduğu manzara.

Bazı ilanlarda ‘İstanbul’un büyüleyici manzarası’ ifadesinin altı çizilirken bazı ilanlarda da kent merkezine yakınlık, sauna ve hamam, aile ile konaklamanın avantajı, hatta ‘isteyenler için bir parti evi’ ibareleri yer alıyor.