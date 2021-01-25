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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rutubet kokan binaya dikkat

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Rutubet kokan binaya dikkat
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Türkiye'de üst üste yaşanan depremlerin ardından Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin’den “rutubet kokan binalarda büyük risk var” uyarısı geldi. Şahin, “Bir apartmanda rutubet kokusu varsa o binanın mutlaka testten geçmesi gerekir. Rutubet kokan bina, temelden su alıyor demektir. Demir donatılar erozyona uğramıştır ve özelliğini yitirmiştir” dedi.

Elazığ depreminin yıldönümünde alınabilecek önlemlerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, Türkiye’de 1998 yılında çıkarılan yönetmelikten önce yapılan tüm binaların gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Rutubet kokan binaların riskli olduğuna dikkat çeken Şahin, şunları söyledi:

“Binalara girdiğiniz zaman bir rutubet kokusu hissederseniz dikkat edin. Rutubet kokusu varsa o binanın mutlaka testten geçmesi gerekir. Çünkü temelden su alıyor demektir. O demir donatılar erozyona uğramıştır. Rutubet kokusu geliyorsa o binanın demirleri paslanmıştır. Betonu elle dökülen binalar da gözden geçirilmeli. İl bazında en sıkıntılı yer İstanbul. Ülkenin beşte biri İstanbul’da yaşıyor. Boğazı göreyim diye yamaçlara bitişik nizam yapılmış binalar var. Orada Boğaziçi Kanunu olduğu için her binaya dokunamıyorsunuz, yıkamıyorsunuz. Ülke genelinde 1.5 milyon binanın riskli olduğu düşünülüyor.”

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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