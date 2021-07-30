Rusya’ya, Türk tersanesinden buzkıran gemisi

Rusya Deniz ve Nehir Taşımacılığı Kurumu ‘Rosmorreçflot’ tarafından açılan ihaleye yegane katılımcı olan Türk şirketi verdiği ilk teklifle ihaleyi kazandı. Kommersant gazetesinin aktardığına göre Türk şirketi, oluşan durumda kurtarıcı rol üstlendi.

Yalova yakınlarında Rusya için inşa edilecek ‘Icebreaker-7’ isimli buzkıran gemisinin maliyetinin 13.3 milyar ruble (yaklaşık 1.5 milyar TL) olması bekleniyor. Rus gemi inşa şirketlerinin ihaleye neden katılmak istemediklerini de izah eden Rus gazetesi, yerli armatörlerin verebilecekleri en düşük fiyatın Türk firmasından yüzde 10 daha pahalı olacağını söyledi. Rusya’daki maliyetin yüksek olması, batılı ülkelerin uyguladığın yaptırımlardan kaynaklandığı da dile getirildi.

Böylece Türkiye’den bir şirket ilk defa Rusya için kutup bölgesinde kullanılmak üzere buzkıran gemi inşa etme işini üstlenmiş oluyor. Normal yük gemilerinden farklı teknolojiyle inşa edilen buzkıran gemilerinin gövdesinin çok daha ağır ve mukavemetli olması gerekiyor. Buzkıran gemilerin çalışma prensibi burnuyla bindirme yaptığı buzulları ağırlığı ile kırması... Türk şirketinin yapımını üstlendiği buzkıran gemisinin motorları 18 megavat başka bir deyişle 24 bin 500 beygir gücünde olacak.

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