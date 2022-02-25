AB, ABD, İngiltere... Rusya'ya karşı ekonomik duvar!

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim dün resmen fiili savaşa döndü. Dün sabaha karşı Rus lider Putin'in başladığını duyurduğu askeri harekatın ilk gününde çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Rusya'nın başlattığı saldırıya AB ülkelerinden sert açıklamalar gelirken Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım kararı alındı. Dün ülke liderlerinin yaptığı açıklamalar bugünde bakanların söylemleri ile devam etti.

FRANSA MALİYE BAKANI: SWITF SON ÇARE

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire Rusya'nın başlattığı saldırıya yönelik atılacak ekonomik yaptırımlarla ilgili Rusya'yı finansal olarak izole etmek istediklerinin söyledi. Avrupa'nın doğal gaz kaynakları konusunda bağımsız olabilmesinin önemli olduğunu ifade eden Le Maire, "Rusya'yı SWITF dışına çıkarma seçeneği masada olmaya devam ediyor, ancak başvurulacak son çare." açıklamasında bulundu.

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"RUSYA'NIN FİNANSAL PİYASALARA ERİŞİMİNİ CİDDİ ŞEKİLDE KESECEK"

Almanya Maliye Bakanı Christian Linder de konu hakkında açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın, ekonomilerini artan enflasyon oranlarından koruyabilecek durumda olduğunu ifade eden Linder, "Rusya'ya daha fazla yaptırım için tüm seçenekler masada. Rus bankalarına getirilen yasak, Rusya'nın finansal piyasalara erişimini ciddi şekilde kesecek." ifadelerini kullandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını arzu ettiklerinin ifade etti.

ABD HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN RUSYA'YA EKONOMİK YAPTIRIM

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesine yanıt olarak önemli ve benzeri görülmemiş bir adım attı. ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ekonomisi ve finansal sistemi üzerinde hem kısa hem de uzun vadeli etkileri olacak ciddi ekonomik yaptırımlar uygulandığını duyurdu.

Rusya'nın en büyük finans kurumlarının tümünü ve devlete ait ve özel kuruluşların sermaye artırma kabiliyetini içeren önlemler alındığının altını çizen OFAC, bu uygulamanın Rusya'yı küresel finansal sistemden daha da uzaklaştırdığını kaydetti. Bu eylemin ayrıca Rusya'daki tüm bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini hedef aldığını aktaran OFAC, yaptırımların Rus ekonomisi ve finansal sistemi üzerinde derin ve uzun süreli bir etkiye sahip olacağına dikkat çekti.

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YAPTIRIMLAR RUSYA'NIN EN BÜYÜK 2 FİNANSAL KURUMUNU DA HEDEF ALIYOR

Aynı zamanda Hazine Bakanlığı, Rusya'nın en büyük 2 finans kurumu olan Rusya Halka Açık Anonim Şirketi Sberbank ve VTB Bank Kamu Anonim Şirketi'ne karşı benzeri görülmemiş bir eylemde bulunduğunu kaydetti. Uygulanan yaptırımların, bu kuruluşların temel faaliyet yeteneklerini büyük ölçüde değiştireceğine değinen Bakanlık yaptığı açıklamada, toplamda 13 Rus kurum ve kuruluşunun yaptırımdan etkilendiğini ifade etti. Bakanlık, bu kurumların; Sberbank, Gazprombank, Rus Ziraat Bankası, Gazprom, Gazprom Neft, Transneft, Rostelecom, RusHydro, Alrosa, Sovcomflot, Russian Railways, Alfa-Bank ve Moskova Kredi Bankası odluğunu duyurdu.

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PUTİN'E YAKIN 10 KİŞİDE YAPTIRIM LİSTESİNDE

OFAC yaptığı yazılı açıklamada, hazırlanan yaptırım listesinde Başkan Putin'e yakınlığı ile bilinen 10 kişinin de yaptırım listesinde yer aldığı ifade edildi. Listede yer alan isimlerin arasında ise Rosneft Üst Düzey Yetkilisi Igor Ivanovich Sechin'in ve Sberbank'ın Yönetim Kurulu Birinci Başkan Vekili Alexander Aleksandrovich Vedyakhin'in bulunduğu kaydedildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine Avam Kamarası'nda Rusya'ya uygulanacak ek yaptırımları açıkladı. Johnson yaptığı açıklamada, "Rusya'ya şimdiye kadar uygulanan en ağır yaptırımların uygulanacağını" dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak 10 büyük ek önlemi açıklayan Johnson, Toplam varlığı 154 milyar sterlin olan Rusya'nın VTB bankası dahil tüm büyük Rus bankalarına varlıklarının dondurulacağını ifade etti.

İNGİLTERE, BÜYÜK RUS BANKALARININ VARLIKLARINI DONDURDU

Johnson, Rus vatandaşlarının Birleşik Krallık banka hesaplarında tutabilecekleri mevduat miktarını sınırlayacak yasalar çıkarılacağını, Rusya'nın SWIFT ödeme sistemine erişimini kapatmak için G7 ve NATO müttefikleriyle birlikte çalışılacağını duyurdu.

Rusya'nın en büyük savunma şirketi olan Rostec'in de aralarında bulunduğu şahıs, kuruluş ve yan kuruluşlara yaptırım uygulanacağını aktaran Johnson, salı günü tüm Rus şirketlerinin Birleşik Krallık pazarlarında finansman sağlamasını yasaklayacak bir yasa çıkarılacağını ve Rusya'ya ihracat lisanslarının kullanımının askıya alınacağını duyurdu.

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Rus ulusal havayolu Aeroflot’un Birleşik Krallık'a iniş yapmasının ve Rusya'ya yüksek teknoloji ihracatının yasaklanacağını açıklayan Johnson ayrıca, Bu tedbirlerin tamamının Belarus’a kadar genişletileceğini aktardı. Johnson ayrıca, Birleşik Krallık'ta bağış toplayan Ruslara karşı harekete geçecek olan Ekonomik Suç Yasası'nın gündeme getirileceğini söyledi.

Johnson, "Bu yetkiler, Rus bankalarını İngiltere finansal sisteminden tamamen dışlamamızı sağlayacak" dedi.

"RUSYA, UKRAYNA'NIN KANINI ELLERİNDEN ASLA TEMİZLEYEMEYECEK”

Johnson, "Putin'in ne yaparsa yapsın her zaman komşusuna saldırmaya kararlı olduğu sonucuna varıyorum. Şimdi onu olduğu gibi, imparatorluklara inanan kanlı bir saldırgan olarak görüyoruz" ifadelerini kullanarak, "Rusya, Ukrayna'nın kanını ellerinden asla temizleyemeyecek” dedi.

Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya destek sunmak için "elinden gelenin en iyisini" yapacağını söyleyerek, "Vladimir Putin'in bu korkunç ve barbar girişimi başarısızlıkla sonuçlanmalı" dedi.

AB, RUSYA'YA YÖNELİK "BÜYÜK" YAPTIRIMLARINI AÇIKLADI

Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyon devam ederken, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin liderlerini Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'nde bir araya getiren toplantı, günün erken saatlerinde sona erdi. Toplantının sona ermesinin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantıda alınan yaptırım kararlarına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Von der Leyen yaptığı açıklamada, yaptırımların finans sektörü, enerji, ulaşım ve Rus ileri gelenleri için vize gibi alanları hedef alacağını duyurdu. Alınan yaptırım kararının, Rusya'nın petrol rafinerilerini geliştirmek için teknoloji veya uçak yedek parçaları satın almasını imkansız hale getireceğinin altını çizen Von der Leyen, "Bu gece onaylanan kitlesel ve hedefli yaptırım paketi, AB'nin ne kadar bir arada olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca basın açıklamasında yaptırımların, Rus gazının AB'ye ithalatını da kapsadığı ifade edilirken, konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya von der Leyen, acilen Avrupa'yı Rus enerjisine olan bağımlılığından nasıl kurtaracaklarını düşündüklerini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya askeri teçhizatın yanı sıra 300 milyon euro (336 milyon dolar) yardım teklif edileceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefon ile aradığını aktaran Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Putin'i aramalarının sonuçsuz kalması nedeniyle kendisinden Putin ile iletişime geçmesini istediğini ifade etti.

Macron, Ukrayna'ya askeri operasyonları durdurmasını istemek için Putin'i aradığını ve aramanın "açık, doğrudan ve hızlı" olduğunun altını çizdi. Brüksel'deki bir AB zirvesi sonrasında gazetecilere verdiği demeçte Macron, "Ayrıca kendisine ulaşamadığı için bunu talep eden Başkan Zelenskiy ile Putin'in görüşmesini istemekti" dedi.