Rusya'ya karşı yeni adım! Sırada kripto para yaptırımları olabilir...

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Moskova'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş her geçen gün şiddetlenerek devam ediyor. Rus ekonomisini hedef alan yaptırımların hayata geçmesi, Rus vatandaşlar için işleri zorlaştırırken rublede de tarihi değer kayıpları yaşanıyor. Bu gelişmeler devam ederken ABD'den yeni bir adım gelmek üzere. Washington Putin'i yola getirmek için şimdi de kripto paraları hedef alan yaptırımları gündeme aldı.

KRİPTO PARA BİRİMLERİNİ KULLANMA ÇABALARI HEDEF ALINACAK

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada geniş çaplı yaptırımları uygulamak için yeni bir tasarı duyurdu. Tasarının parçası olarak alınan kararlar ABD yaptırımlarından kaçmak amacıyla kripto para birimini kullanma çabalarını doğrudan hedefleyecek. Aynı zamanda gelir aklamak ve yabancı yolsuzluklarını da içeren bu yaptırımlar ABD'nin Rus askeri hamlelerinin verdiği yaptırım tepkilerinden kaçınmak için alınan kararlar olarak görülüyor.

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Rusya'nın dijital paralara olan erişimini hedef almak ABD ve tarafsız olan İsviçre de dahil olmak üzere müttefiklerin Moskova'ya karşı ağır cezai tedbirler almasının yolunu açıyor.

KRİPTO PARALARIN MERKEZİ YOK

Ancak bunun yanında, Kremlin'in yanı sıra Ukrayna'ya yönelik saldırıyı destekleyen diğer yardımcı aktörlerin, bir banka gibi merkezi bir otoriteye bağlı olmayan dijital para birimleri aracılığıyla yaptırım uygulamalarından kaçınma endişeleri de mevcut. Bitcoin'in çoğu kripto para birimi gibi bir merkezi yok. İşlemleri engelleyecek merkezi bir otorite olmadığı için dijital para birimleri de olası yaptırım adımlarına karşı direnç gösterebiliyor.

Kripto veri platformu Kaiko'da yer alan istatistikler, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılardan bu yana, Bitcoin borsalarındaki işlemlerin son dönemin en yüksek seviyelerine çıktığını gösteriyor. Bu, muhtemelen Ukrayna'nın dünyanın önde gelen kripto borsalarından Rus kullanıcıları yasaklamaları yönündeki talebin bir sonucu. Ancak böyle bir hareketin kripto para birimlerinin var olma nedenine aykırı olacağını savunan birçok platform, bu talebi reddediyor.

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RUSYA YAPTIRIMLARA ALIŞIK

Moskova, Rusya'nın Ukrayna'daki Kırım yarımadasını ilhak etmesinin ardından 2014 yılında uluslararası kınamayla karşı karşıya kaldı. Bu aynı zamanda, Hollanda'dan Malezya'ya giden bir yolcu uçağının, doğu Ukrayna'da Rus yanlısı ayrılıkçıların elindeki topraklar üzerinde Rus yapımı bir füzeyle vurularak düşürüldüğü yıldı.

O zamandan beri, Başkan Vladimir Putin, ekonomistlerin Rusya'ya yılda 50 milyar dolara mal olduğunu tahmin ettiği Batı yaptırımlarının etkisinden korumak için bir dizi düzenlemeler yaptı.

AB'DEN DE KRİPTO PARA HAMLESİ

AB Dönem Başkanı Fransa'nın Maliye Bakanı Bruno Le Maire dün yaptığı açıklamada "Özellikle kripto para birimleri veya kripto varlıklar konusunda önlemler alıyoruz" demişti.

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Le Maire, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve kurumu tarafından kripto para birimlerine ilişkin özel bir rapor hazırlandığına belirtmişti ve "Yaptırımların kripto varlıklar aracılığıyla aşılması olasılığına engel olmak için tüm tedbirleri hazırladık" ifadesini kullanmıştı.