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Rusya'ya çok sert tepkiler: Rus ekonomisini sekteye uğratacağız

#Rusya#Ukrayna#Fransa
Rusyaya çok sert tepkiler: Rus ekonomisini sekteye uğratacağız

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonu sonrası yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizle beraber Rus ekonomisini sekteye uğratacağız” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi de, Ukrayna’ya saldırı gerçekleştiren Rusya’ya sert askeri ve ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunun ardından acil durum komitesi ile toplantı gerçekleştirdi. Johnson, toplantının ardından ulusa seslendi.

Rusyaya çok sert tepkiler: Rus ekonomisini sekteye uğratacağız

İngiliz Başbakan, "Uyarılar trajik bir şekilde doğru çıktı. Putin, Avrupa'da bir savaş başlattı" dedi. Johnson, "Ukrayna uzak bir ülke veya hakkında çok az şey bildiğimiz bir ülke değil, bu ülkede Ukraynalı dostlarımız var. Ukrayna, on yıllardır özgürlük ve demokrasi içinde yaşayan bir ülkedir ve kendi kaderlerini tayin etme haklarına sahipler. Bu özgürlüğün yok olmasına izin veremeyiz, başka tarafa bakamayız" dedi.

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Johnson, yaptığı açıklamada "Rus diktatörün Ukrayna'ya boyun eğdireceğine inanmıyorum" ifadelerini kullanarak, "Bu yalnızca Ukrayna'ya değil, Avrupa'da ve dünyadaki demokrasiye bir saldırıdır. Ukrayna'nın bağımsızlığı için müttefiklerle birlikte çalışacağız" dedi.

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İngiliz Başbakan, "Ukraynalılara söylüyorum, yanınızdayız, sizler ve aileniz için dua ediyoruz ve yanınızda olacağız" diyerek İngiltere'nin Ukrayna'ya olan desteğini yineledi.

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"YAPTIRIMLAR RUS EKONOMİSİNİ SEKTEYE UĞRATACAK"

Johnson, "İngiltere, Avrupa'da Ukrayna'ya savunma silahlarını gönderen ilk ülke oldu. Ve daha fazlasını yapacağız. Bugün müttefiklerimizle birlikte, Rus ekonomisini aksatmak için tasarlanmış büyük bir ekonomik yaptırım paketi üzerinde anlaşacağız" dedi.

Johnson ayrıca, "Batılı ülkeler olarak Rus petrol ve gazına olan bağımlılığı sona erdirmeliyiz. Misyonumuz açık, diplomatik, siyasi, ekonomik ve askeri olarak, Vladimir Putin'in bu barbarca girişimini başarısızlıkla sonuçlandıracağız" dedi.

Johnson, bugün yerel saatle 17:00'da Avam Kamarası'nda Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları detaylandıracak.

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İTALYA BAŞBAKANI DRAGHİ: ÇOK SERT BİR YAPTIRIM PAKETİNE KARAR VERECEĞİZ

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sonuçlarının ağır olacağını belirterek krizi görüşmek üzere AB liderlerine katılacağını açıkladı.

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Rusyaya çok sert tepkiler: Rus ekonomisini sekteye uğratacağız

Draghi, “Rusya’ya karşı çok sert bir yaptırım paketine karar vereceğiz. Müttefiklerimiz yanımızda. Hep birlikte Ukrayna'nın egemenliğini, Avrupa'nın güvenliğini ve hepimizin paylaştığı kurallar ve değerler temelinde uluslararası düzenin bütünlüğünü korumak için ne gerekiyorsa onu yapacağız” açıklamasında bulundu.

MACRON: ASKERİ VE EKONOMİK YAPTIRIM UYGULANACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarıyla ilgili topladığı Savunma Konseyi’nin ardından ulusa seslendi.

Macron yaptığı konuşmada, “Bu savaş eylemine soğukkanlılıkla, kararlılıkla ve birlik içinde zayıf olmadan karşılık vereceğiz. Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımlar, askeri olduğu kadar ekonomik olarak da saldırganlık seviyesiyle orantılı olacaktır. Ukrayna'yı tereddütsüz destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Rusyaya çok sert tepkiler: Rus ekonomisini sekteye uğratacağız

Yaptırımların ve savaşın sonucu olacağını kaydeden Macron, “Bu geceki olaylar Avrupa tarihinde bir dönüm noktasıdır. Kıtanın jeopolitiğinin yanı sıra yaşamlarımız üzerinde derin ve kalıcı sonuçları olacak. Ama cevaplarını birlikte vereceğiz” dedi.

“FRANSA, UKRAYNA’NIN YANINDA”

Uluslararası ortak kararların alınacağını belirten Macron, “Bu öğleden sonra G7'de, bu akşam Brüksel'deki Avrupa Konseyi'nde ve önümüzdeki birkaç saat içinde yapılacak NATO zirvesinde kararlar alacağız. Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne karşı hesap vermesini talep edeceğiz" ifadelerini kullandı. Macron, "Başkan Putin, verdiği sözü bozarak, savaşı seçerek Ukrayna'nın egemenliğini hiçe saymaya ve Avrupa'da barışa yönelik en ciddi saldırıyı gerçekleştirmeye karar verdi" diye konuştu.

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Fransa’nın Ukrayna’nın yanında olduğunu belirten Macron, "Bu sınavda Fransa, Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Ukrayna cumhurbaşkanının cesaretini ve kararlılığını selamlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

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#Rusya#Ukrayna#Fransa

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