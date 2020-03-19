Rusya'nın Ulusal Refah Fonu 150 milyar dolara ulaştı

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçen yıla ait ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin 16 Mart'ta Ulusal Refah Fonu'na aktarıldığı belirtildi.



Açıklamada, gelirlerin aktarılmasının ardından fon hacminin 12,2 trilyon rubleye (yaklaşık 149,9 milyar dolar) ulaştığı kaydedildi.



Rusya'nın Ulusal Refah Fonu, 1 Mart itibarıyla 8,25 trilyon ruble hacme sahipti.



Rusya Maliye Bakanlığı, ülkedeki bütçe kuralları doğrultusunda yüksek petrol fiyatlarından elde edilen ilave gelirlerle döviz alıyor. Söz konusu döviz gelirleri, önce Rusya Merkez Bankası'na, ardından Ulusal Refah Fonu'na aktarılıyor.