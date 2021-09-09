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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

Rusya'nın petrol ihracatı geliri yüzde 28.6 arttı

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Rusya'nın petrol ihracatı geliri yüzde 28.6 arttı

Rusya'nın petrol ihracat geliri bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 artarak 57,1 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi yılın 7 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 10 azalarak 130 milyon tona geriledi.
Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri ise yüzde 28,6 artışla 57,1 milyar dolar oldu.

Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

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