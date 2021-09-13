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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.09.2021 - 16:51 | Son Güncelleme:

Rusya'nın dört şehrinden daha Türkiye ile hava yolu ulaşımı açılıyor

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Rusya'nın dört şehrinden daha Türkiye ile hava yolu ulaşımı açılıyor

21 Eylül itibarıyla Pskov, Magadan, Murmansk ve Çita’da bulunan havalimanlarından da Türkiye’ye hava yolu ulaşımının açılmasına karar verildiği bildirildi.

Rusya dört şehirden daha Türkiye’ye uçuşların başlayacağını duyurdu. Rus hükümetinden yapılan açıklamada, 21 Eylül itibarıyla Pskov, Magadan, Murmansk ve Çita’da bulunan havalimanlarından da Türkiye’ye hava yolu ulaşımının açılmasına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu şehirlerden Mısır’a da uçuşların başlatılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya’nın İspanya, Slovakya, Kenya ve Irak’la da uçuşları tekrar başlatma kararı aldığı belirtildi.

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