Rusya’nın Davos’undan Türkiye’ye davet

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Forum öncesi dün İstanbul’da düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan SPIEF CEO’su Alexey Valkov, Türk iş dünyasını Rusya’ya davet ederek, “Tüm alanlarda işbirliğine açığız. Rus ekonomisinde hem ticaret hem üretim anlamında önemli fırsatlar var. Herkesi bekliyoruz” dedi. Valkov, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin, Rusya’nın dış politikasının öncelikli ve en önemli alanlarından biri olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti öncelikli partnerimizdir. Avrupa’nın uyguladığı yaptırımlar ekonomimizi farklı bir yöne çevirmemize neden oldu. Rus ekonomi ilişkileri bu durumdan kazandı. Rus pazarına birçok Türk şirketi geldi ve giden şirketlerin yerini aldılar” mesajı verdi.

Valkov, SPIEF’in Rusya’da gelişmek isteyen işletmelerin büyümesi için etkili bir basamak olduğunu vurguladı.