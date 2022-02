Rusya'dan Ukrayna'ya bir hamle daha... Dünyaya yayılır mı?

Ukrayna'ya her anlamda saldıran Rusya, Ukrayna Parlamentosu Rada dahil olmak üzere pek çok devlet kurumuna internet üzerinden siber saldırı düzenledi. Son bir haftadır farklı alanlarda siber saldırıya uğrayan Ukrayna,Rusya tarafından meydana gelen çok sayıda siber saldırıdan etkilenirken, bankalarının ve devlet dairelerinin de web sitelerine erişimde problemler yaşandı.

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna için kullandığı siber saldırı yönteminin 'HermeticWiper' olduğu keşfedildi. Söz konusu saldırı bu yıl Rusya tarafından Ukrayna'ya gerçekleşen üçüncü saldırı dalgasını temsil ediyor.

Siber güvenliği ve İnternet'in yönetimini izleyen bir gözlemci kuruluş NetBlocks'ta kesintilerle ilgili açıklamada bulunmuş, 'Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Güvenlik Servisi ve Bakanlar Kurulu web sitelerinin etkilendiğini' belirtmişti.

BİRÇOK WEB SİTESİ KAPANDI

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Devletimize yönelik toplu bir DDoS saldırısı başladı" dedi.

NetBlocks verileri, Ukrayna'ya yönelik DDoS saldırı dalgasının çarşamba öğleden sonra başladığını ve gün boyunca şiddetini artırdığını gösteriyor. Ukrayna'da saldırılar sonrası çoğu web sitesi birkaç saat içinde geri yüklendi.

⚠️ Confirmed: #Ukraine 's Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defense, Ministry of Internal Affairs, the Security Service of Ukraine and Cabinet of Ministers websites have just been impacted by network disruptions; the incident appears consistent with recent DDOS attacks 📉 pic.twitter.com/EVyy7mzZRr

Kiev’in Rusya’yı suçladığı siber saldırılar için Moskova’dan herhangi bir müdahale olduğuna dair yalanlama gelmişti.

İKİNCİ BİR SALDIRI KAYDEDİLDİ

ESET ve Symantec'teki siber güvenlik uzmanları, karmaşık bir "HermeticWiper" kötü amaçlı yazılım kullanarak bilgisayar sistemlerine ikinci bir saldırı biçimi kaydettiklerini söyledi.

ESET Araştırma Birimi, Ukrayna'daki bir dizi kuruluşun, HermeticWiper adlı veri silen yeni zararlı yazılımı içeren bir siber saldırıyla ağlarındaki yüzlerce bilgisayarın etkilendiğini tespit etti. Saldırı, bir dizi dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırısının ülkedeki birçok önemli web sitesini çevrimdışı duruma getirmesinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşti.

Breaking. #ESETResearch discovered a new data wiper malware used in Ukraine today. ESET telemetry shows that it was installed on hundreds of machines in the country. This follows the DDoS attacks against several Ukrainian websites earlier today 1/n