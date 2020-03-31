Rusya'dan önemli altın hamlesi

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler üzerine, bütçe kuralları gereği iç piyasada altın alımının 1 Nisan itibarıyla durdurulduğu belirtildi.



Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle birlikte Rusya Merkez Bankası, 9 Mart’ta aldığı kararla döviz alımını da durdurmuştu.



Ülkenin döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan uluslararası rezervleri 13-20 Mart döneminde yüzde 5,1 azalarak 551,2 milyar dolara düşmüştü.



Rusya’nın 1 Mart itibarıyla 119,7 milyar dolar değerinde 2 bin 300 ton altın rezervi bulunuyordu.