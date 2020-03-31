MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRusya'dan önemli altın hamlesi
GeriEkonomi Rusya'dan önemli altın hamlesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 07:15,Son Güncelleme:/

Rusya'dan önemli altın hamlesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya'dan önemli altın hamlesi
Abone Olgoogle-news

Rusya Merkez Bankası, iç piyasada altın alımını 1 Nisan’dan itibaren durdurma kararı aldığını duyurdu.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler üzerine, bütçe kuralları gereği iç piyasada altın alımının 1 Nisan itibarıyla durdurulduğu belirtildi.

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle birlikte Rusya Merkez Bankası, 9 Mart’ta aldığı kararla döviz alımını da durdurmuştu.

Ülkenin döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan uluslararası rezervleri 13-20 Mart döneminde yüzde 5,1 azalarak 551,2 milyar dolara düşmüştü.

Rusya’nın 1 Mart itibarıyla 119,7 milyar dolar değerinde 2 bin 300 ton altın rezervi bulunuyordu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle