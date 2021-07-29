MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRusya'dan dev şirkete ihlal cezası
GeriEkonomi Rusya'dan dev şirkete ihlal cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.07.2021 - 15:48 | Son Güncelleme:

Rusya'dan dev şirkete ihlal cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya'dan dev şirkete ihlal cezası

Rusya'da bir mahkeme, teknoloji şirketi Google'a şahsi bilgilere yönelik yasayı ihlal nedeniyle 3 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Google’ın Rusya’daki şahsi bilgilerin korunmasına yönelik yasayı ihlal etmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 3 milyon ruble para cezası verdi.

Rus yasalarına göre Google’ın kullanıcılara ait bilgileri Rusya’da depolaması gerekiyor. Ülkede benzer ihlallerden ötürü Linkedin adlı internet sitesi 2016’da yasaklanmış, Facebook ve Twitter’a ise geçen yıl toplam 8 milyon ruble para cezası verilmişti.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi