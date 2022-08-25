Antalya'ya 2 güzel haber! Rusya’dan ‘Antalya aktarmalı uçuş’ planı

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Kış aylarında Uzakdoğu ve Karayip bölgesinde sıcak denizlere ulaşmak isteyen Rus turistlerin Rusya’dan doğrudan yola çıkmalarının eziyet verici ve yorucu yolculuk olacağını belirten Mıkırçan, “En ekonomik ve konforlu yol planı Türkiye’de Antalya havalimanını devreye girmesi olacak.

Rusya’dan Antalya’ya ulaşacak Rus turistler burada bir süre dinlendikten sonra Güneydoğu Asya veya Karayip bölgesine uçuşlarına devam edecek. Hesaplarımıza göre bu rota en uygun olanı” dedi.

Önümüzdeki ekim ayı sonunda Antalya’yı aktarma noktası olarak dahil edilen plana göre iki kişiden oluşan bir ailenin iki haftalık tur fiyatının da açıklayan Mıkırçan, “Yaptığımız hesaba göre kış aylarında Türkiye üzerinden sıcak denizlere ulaşmak isteyen Rus vatandaşları Antalya Havalimanı’nı aktarma noktası olarak kullanmaları durumunda iki kişilik ailenin iki haftalık Uzakdoğu turu fiyatı 368 bin ruble (yaklaşık 111 bin TL) olacak” şeklinde konuştu.

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"DHMİ HAVALİMANINI BÜYÜTMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ"

Öte yandan, Hürriyet yazarı Uğur Cebeci, bugünkü köşe yazısında "Antalya Havalimanı’na her gün yüzlerce uçak inip kalkıyor. Hepsi dolu. Havalimanı artık dar gelmeye başladı. DHMİ havalimanını büyütmek için harekete geçti." ifadelerini kullandı.