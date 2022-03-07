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Rusya'da yasaklamayacağız demişti... ABD'li Coinbase'ten 25 bin adres için flaş karar!

#Coinbase#Rusya#Kripto Para
Rusyada yasaklamayacağız demişti... ABDli Coinbaseten 25 bin adres için flaş karar

ABD merkezli Coinbase, küresel yaptırımları duyurdu ve Rus bireyler veya işletmeler ile ilişkili 25 bin adresi engelledi.

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Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından olan ABD merkezli Coinbase, küresel yaptırımlar programı uygulayacağını duyurdu.  Coinbase yaptığı açıklamada, "Eğer bir müşteri yaptırım uygulanan ülkede yaşıyor ise veya müşterinin yaptırım uygulanan bireylerden biri olduğu tespit edilir ise, bizim platformumuzda hesap açamayacaklar" dedi.

Resmi bir blog yazısı yayınlayarak durum hakkında bilgilendirmede bulunan Coinbase yöneticileri, yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu inanılan Rus yatırımcıların, bireylerin ya da işletmelerin sahip olduğu 25 binden fazla adresin engellendiğini duyurdu. Coinbase aynı zamanda işlemlerin halka açık olduğunu da ifade etti. 

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VATANDAŞLAR İÇİN 'YASAKLANMAYACAK' DENMİŞTİ

Öte yandan Coinbase'in, Rusya – Ukrayna arasında yaşanan savaş sürecinde, Rusya’ya herhangi bir yaptırım yapıp yapmayacağıyla merak uyandırmıştı. Coinbase Global Inc. CEO’su Brian Armstrong geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tüm Rus kullanıcıların erişimlerini yasaklamayacaklarını fakat bu yönde bir yaptırım kararı alınırsa buna uyacaklarını söylemişti.

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Armstrong Twitter’dan yaptığı açıklamada kanunlara saygılı tüm finansal kurumların yapacağı gibi Coinbase’in de yaptırım açıklanan kişi ya da kurumlara ait olabilecek hesapları yasaklayacağını fakat önlem olarak tüm Rusların hesaplarını yasaklamayacaklarını belirtmiş, “Rusya’nın para biriminin çöküşünün ardından bazı sıradan Rus vatandaşları için kripto paralar geçim kaynağı haline geldi. Birçoğu ülkelerinin eylemlerine karşı çıkıyorlar ve böylesi bir yasak onlara da zarar verir” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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#Coinbase#Rusya#Kripto Para

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