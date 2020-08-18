MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRusya'da sanayi üretimi geriledi
GeriEkonomi Rusya'da sanayi üretimi geriledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 07:29,Son Güncelleme:

Rusya'da sanayi üretimi geriledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya'da sanayi üretimi geriledi
Abone Olgoogle-news

Rusya'da sanayi üretimi endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 8 düşüş gösterdi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'da sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 8 düştü.

Ülkenin sanayi üretimi ocak-temmuz döneminde ise yıllık bazda yüzde 4,2 geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve küresel emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Rus ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5 küçülmüştü.
Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle