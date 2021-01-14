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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 16:57 | Son Güncelleme:

Rusya'da otomobil satışları 2020'de yüzde 9,1 azaldı

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Rusya'da otomobil satışları 2020'de yüzde 9,1 azaldı
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Rusya'da otomobil satışları, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 9,1 azalarak 1 milyon 599 bine düştü.

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği'nden (AEB) yapılan açıklamada, geçen yılın Rus otomobil sektörü için zorlu olduğu belirtildi. Açıklamada, "Ancak bayiler, büyük iflaslar ve piyasadan kitlesel çıkışlar olmadan yılı tamamlamayı başarırken, karlılık oranları ise kötüleşti." denildi.

Rusya'nın krize ilk müdahale eden ülkelerden biri olduğu belirtilen açıklamada, "Sokağa çıkma yasaklarından sonra devlet, hızlı toparlanmaya katkıda bulunan destekler sağladı. Ayrıca, salgın sayesinde tüm süreçlerin dijitalleşmesi güçlü bir ivme kazandı." ifadeleri kullanıldı.

Otomobil satışlarının, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 9,1 azalarak 1 milyon 599 bine düştüğü ancak Rus otomobil pazarındaki düşüşün, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha az olduğu aktarılan açıklamada, "Rusya'nın otomobil satışlarında Avrupa'daki sıralaması 2019'a göre 5'inci sıradan 4'üncü sıraya yükseldi." denildi.

Rusya'da otomobil satışları, Nisan 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,4 azalarak tarihin en büyük düşüşünü yaşamıştı. 

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