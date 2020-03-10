Rusya’da kara pazartesi

Rusya için kabus daha pazar gecesi başladı. Uzak doğu piyasalarında ‘Brent petrolün fiyatı 1991 Körfez krizi’nde bu yana ilk kez yüzde 20 düştü ve 46 dolardan 36 dolar seviyesine geriledi. Pazartesi sabahı durum Rusya mali sistemine yansıdı. 74 saat önce 1 dolar 66 rubleden işlem görürken, pazartesi sabahı fiyat 75 rubleye fırladı. Rusya Merkez Bankası milli paranın domino taşı misali daha fazla değer kaybetmemesi için ay sonuna kadar serbest piyasadan döviz alımlarını durdurduğunu açıkladı. Rusya Maliye Bakanlığı ise Rusya piyasalarında yaşanan paniği frenlemek için siyasi açıklamalar yaparak, “Rusya’nın biriktirdiği Varlık Fonu petrol fiyatı 25 dolara bile düşse bütçe açığını 6 yıl idare edebilecek seviyede” açıklamasını yaptı. Pazartesi yaşanan kritik gelişmelere rağmen Kremlin Sarayı ve Vladimir Putin sessizliğini konuyor.

ABD’DE MALİ SIKINTI

Rusya’daki Rosneft petrol şirketi Sözcüsü Mihail Leontiyev, “OPEC ile Rusya üretimi azatma konusunda ne zaman anlaşmaya varsa ABD’deki üretici kendi ürünlerini piyasaya sürüyor. Şimdi patlak veren petroldeki fiyat krizi ABD’de taştan petrol çıkartan şirketlerin mali sıkıntı yaşamasına yol açacaktır. Taş gazı yöntemiyle çıkartılan petrolün maliyet fiyatı bile satış fiyatları üzerine çıktı” yorumunda bulundu.