‘Rusya’da kaldık, çıkamıyoruz’

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Bu şirketler arasında dünyanın en büyük restoran zincirlerinden Burger King, perakende satış markası Marks and Spencer (M&S), otel zinciri Marriott gibi devler var. Şirketlerin Rusya’dan çıkamama sebebi ise ‘Franchising’ anlaşmaları yani Rusya merkezli şirketlerle imtiyaz anlaşması yaparak bu pazara giriş yapmış olmaları. Konuyla ilgili Burger King’ten önemli bir açıklama da geldi.

800 ŞUBESİ VAR

Rusya’daki tüm kurumsal desteğini çektiğini açıklayan ABD-Kanada ortaklı Restaurant Brands International’ın (RBI) sahibi olduğu Burger King, ülkeden çıkma girişimlerinin engellendiğini duyurdu. Sky News’te yer alan habere göre, RBI’nin uluslararası operasyonlardan sorumlu başkanı David Shear, çalışanlara yazdığı mektupta, operasyonları durdurmaya çalıştıklarını ancak zorluklarla karşılaştıklarını anlattı. Shear, “Rusya’daki ana işletmecilerle temasa geçtik ve Rusya’daki Burger King restoran operasyonlarının askıya alınmasını talep ettik. Onlar, bunu” ifadelerini kullandı. Hali hazırda Rusya’da 800 restoranı bulunan Burger King, 1990’lı yılların başında ülkedeki ilk restoranını açmıştı.

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NASIL ÇIKABİLİRLER?

Uluslararası firmaların büyük kısmı farklı pazarlara girerken, markalarının işletme yetkisini, yerel bir firmaya veriyor. Bu imtiyaz anlaşmaları geçerli bir sebep olmadan iptal edilemiyor. İmtiyazlı işletme hakları, ancak imtiyaz sahibi isimler doğrudan Batı’nın yaptırımlarına konu olursa tek taraflı olarak fesih edilebiliyor.

McDONALD’S TÜM ŞUBELERİ KAPATMIŞTI

BURGER King, yerel sözleşmeler nedeniyle çıkamazken, en büyük rakiplerinden McDonald’s, imtiyaz anlaşması bulunmadığı için Rusya’daki 850 şubesini belirsiz süreliğine kapatma kararı aldığını duyurmuştu. Şirketin 81 bin civarındaki çalışanın ise bir süre daha maaş almaya devam edeceği bildirilmişti. 1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği henüz dağılmamışken Rusya’da şube açan McDonald’s markasının CEO’su Chris Kempczinski, Rusya’da ne zaman yeniden açılacaklarıyla ilgili “tahmin etmek imkânsız” demişti.