Rusya'da imalat PMI nisanda geriledi

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, Rusya’nın nisan ayına ilişkin imalat PMI verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet sektörü PMI, nisanda bir önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 50,4 puana geriledi.



IHS Markit Ekonomisti Sian Jones, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Üretimdeki artışın devam etmesine rağmen, müşteri talebinde yenilenen daralma süreci büyüme üzerinde baskı yarattı ve yeni siparişlerde düşüşü yineledi. Aynı zamanda, tedarikçilerin teslimat gecikmeleri ve lojistik sorunlar satıcı performansını etkilediğinden girdi maliyetleri bir kez daha yükseldi.” yorumunda bulundu.

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