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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.09.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Rusya'da imalat PMI geriledi

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Rusya'da imalat PMI geriledi

Rusya’da imalat sanayi PMI, geçen ay 1 puan gerileyerek 46,5 puana düştü.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, Rusya’nın ağustos ayına ilişkin imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, ağustosta bir önceki aya kıyasla 1 puan azalarak 46,5 puana geriledi.

IHS Markit tarafından verilere ilişkin yapılan değerlendirmede, “Salgın vakalarının yüksek kalmasına ve aşağı yönlü risklerin bulunmasına rağmen, Rusya için imalat sanayinde büyümenin bu yıl yüzde 5,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.” denildi.

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