Rusya'da imalat PMI geriledi

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, Rusya’nın haziran ayına ilişkin imalat PMI verilerini açıkladı. Buna göre, imalat PMI, haziranda bir önceki aya kıyasla 2,7 puan azalarak 49,2 puana geriledi.

IHS Markit tarafından verilere ilişkin yapılan değerlendirmede, “Haziran PMI verileri, Rusya imalat sektöründeki işletim koşullarında yenilenen bir düşüşün sinyalini verdi. Düşüşe, zayıf müşteri talebi ve istihdamdaki düşüş neden oldu.” denildi.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın