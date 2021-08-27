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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rusya'da Booking.com'a 1.3 milyar ruble para cezası

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Rusya'da Booking.com'a 1.3 milyar ruble para cezası

Rusya Federal Anti-Tekel Servisi (FAS), piyasadaki hakim konumunu suistimal ettiği gerekçesiyle sanal otel rezervasyon platformu Booking.com'a 1,3 milyar ruble (yaklaşık 145 milyon Türk lirası) para cezası verdi.

Rusya Federal Anti-Tekel Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Booking.com'un Rus pazarındaki hakim konumunu suistimal ettiği belirtildi.
Booking.com’un ülkedeki otel, hostel ve diğer konaklama yerlerine fiyat ve çeşitli şartları dayattığının tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "İhlaller nedeniyle Booking.com'a gelirlerine oranla 1,3 milyar ruble para cezası verilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

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