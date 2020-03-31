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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 12:34,Son Güncelleme:/

Rusya, Venezuela'da yeni petrol şirketi kurdu

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Rusya, Venezuela'da yeni petrol şirketi kurdu
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Rus hükümetine ait Federal Mülkiyet Yönetimi Ajansının kurduğu Roszarubejneft şirketinin, toplam 332 milyar ruble sermayesi bulunuyor.

Rus hükümeti, Rosneft'in Venezuela'daki faaliyetlerini durdurup varlıklarını sattığı gün Roszarubejneft adlı yeni bir petrol şirketi kurdu.

Rusya şirket tescil sisteminde yer alan bilgilere göre, Rus hükümetine ait Federal Mülkiyet Yönetimi Ajansı, toplam 332 milyar ruble (yaklaşık 4 milyar dolar) sermayeyle Roszarubejneft adlı yeni bir petrol şirketi kurdu.

Sistemde, Roszarubejneft Genel Müdürü olarak Nikolay Rıbçuk ismi gösterilirken, şirketin, Rosneft'in Venezuela'daki faaliyetlerini durdurma kararını açıklamasıyla aynı günde kurulması dikkati çekti.

Rus RBK gazetesinde yer alan haberlerde, Nikolay Rıbçuk'un Angola'da bir dönem askeri ataşelik görevini yürüttüğü ve Rusya merkezli Angola Gazileri Birliği adlı bir sivil toplum kuruluşunun üyesi olduğu öne sürüldü.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, 28 Mart'ta yaptığı açıklamada, Venezuela'daki faaliyetlerini durdurduğunu ve ülkedeki tüm varlıklarını Rus hükümetine sattığını duyurmuştu.

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