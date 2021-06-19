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Ekonomi
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 19.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rusya Türkiye’ye uçuşları açtı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya Türkiye’ye uçuşları açtı

Rusya, Türkiye’ye uyguladığı uçuş kısıtlaması kararını gözden geçirerek tüm uçuşların 22 Haziran’dan itibaren serbest bırakılacağını açıkladı.

Moskova yönetiminde salgınla mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova tarafından yapılan açıklamada 22 Haziran tarihinden itibaren sadece sefer sayılı değil, tüm charter uçuşlarına da izin verileceği duyuruldu.

AŞILAMA ETKİLİ OLDU

Golikova kararın, Türkiye’de bulunan ve yerinde durumu inceleyen Rus heyetin raporu doğrultusunda alındığını söyleyerek, “Türkiye’ye gönderdiğimiz heyetin durumu yerinde inceledikten sonra bize sunduğu rapor, Türkiye’nin ziyarete açılabileceğini gösterdi. Kararın alınmasında, Türkiye’de turizm sektöründe çalışan personelin yüzde 60 oranında aşılanmış olması etkili oldu. Önümüzdeki hafta salı gününden itibaren Rusya’dan Türkiye’ye tüm uçuşlar başlatılacak” dedi. Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Andrey İgnatiyev ise bu yıl Türkiye’de yaklaşık 7 milyon Rus turistin tatil yapabileceğini söyledi.

‘GÜVEN GÖSTERGESİ’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da “Rusya’nın 22 Haziran itibarıyla ülkemize uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir” tweet’ini paylaştı.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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