Rusya turizminde büyük kayıplar olabilir

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, tatil noktalarına seyahatlerin eylüle kadar açılmaması halinde Rus turizm sektörünün toplam 37 milyar ruble (yaklaşık 475 milyon dolar) kayıp yaşayacağını söyledi.



Lomidze, internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını doğrultusunda Rusya’daki turizm sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.



Virüs salgını nedeniyle Rus turizminde önemli kayıpların yaşandığına işaret eden Lomidze, “İyimser senaryomuza göre, yurt dışına yönelik tatil seyahatleri temmuz ayında tekrar başlayacak.” dedi.



Kötümser senaryoda ise tatil seyahatlerinin eylül ayından önce başlamayacağını belirten Lomidze “Seyahatlerin eylüle kadar açılmaması halinde Rus turizm sektörü toplam 37 milyar ruble kayıp yaşayacak.” diye konuştu.



Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın turizm sektöründe yaşanan kayıplara dair çeşitli çalışmalar yürüttüğünü anlatan Lomidze, “İç turizme yönelik ürünler satan şirketler, satışların devam etmesi nedeniyle biraz daha avantajlı.” ifadesini kullandı.